Жители Баварии теперь должны носить респираторы FFP2 в общественных местах

Новое требование не относится к водителям автобусов, билетным контролерам и детям в возрасте до 15 лет.

До 24 января в Баварии не будут следить за соблюдением этого требования.

Как сообщает немецкий The Local, 19 января канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится с главами всех 16 федеральных земель Германии. Как ожидается,

на встрече обсудят требование носить респираторы класса FFP2 для жителей всей страны, а также введение комендантского часа.

С 25 января требование носить респираторы также вступит в силу в Австрии. Канцлер страны Себастьян Курц объявил об этом решении 17 января.