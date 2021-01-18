Вт, 19.01.2021
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Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального
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Жители Баварии теперь должны носить респираторы FFP2 в общественных местах

ФОТО: AFP / Scanpix

С 18 января в Баварии, крупнейшей федеральной земле Германии, вступило в силу требование носить респираторы FFP2 во время посещения общественных мест, сообщает "Медуза" со ссылкой на The Guardian.

Новое требование не относится к водителям автобусов, билетным контролерам и детям в возрасте до 15 лет.

До 24 января в Баварии не будут следить за соблюдением этого требования.

Как сообщает немецкий The Local, 19 января канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится с главами всех 16 федеральных земель Германии. Как ожидается,

на встрече обсудят требование носить респираторы класса FFP2 для жителей всей страны, а также введение комендантского часа.

С 25 января требование носить респираторы также вступит в силу в Австрии. Канцлер страны Себастьян Курц объявил об этом решении 17 января.

Респираторы FFP2 стоят дороже обычных масок. Цена респиратора - от двух до пяти евро, отмечает The Guardian.

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