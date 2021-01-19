В самом центре Риги водители намеренно вызывают "хорошо оплачиваемые" ДТП

У подножия памятника Свободы мошенничество процветает уже годами, и все это - благодаря не очень логичной организации движения.

"Те, кто едет со стороны Бривибас, могут совершать здесь только поворот налево: с левой правой и средней полосы в принципе можно выруливать на любую из трех полос на бульваре Райниса. Эта ситуация обычно вызывает конфликты по поводу занятия средней полосы", - поясняет специалист в области безопасного движения Оскар Ирбитис.

Ежегодно при рассматрении ДТП на этом перекрестке, возникают обоснованные опасения о случаях мошенничества. Водители, едущие по средней полосе бульвара Бривибас, совершая поворот на бульвар Райниса, часто занимают среднюю полосу, и все водители, едущие по левой полосе и желающие направиться в сторону вокзала, также занимают среднюю полосу, и тут начинаются проблемы.

ФОТО: Скриншот передачи 4. studija

"Посреди перекрестка, когда начинаются маневры, начинает работать принцип правой руки, получается, что тот, кто идет со средней полосы, имеет преимущество - он может занять любую полосу, проехав перед носом у тех, кто находится на левой крайней полосе на улице Бривибас. Это одно из мест, очень подходящих для реализации случаев мошенничества", - рассказал Ирбитис.

Ежегодно страховщикам приходится сталкиваться с несколькими десятками случаев мошенничества, когда аварии вызывали специально.

Есть и водители, которые отправляются на улицы "как на работу", чтобы вызвать столкновения и позднее взыскать деньги со страховщиков.

Точной информации, какая сумма в год таким образом выманивается, нет, однако она составляет десятки тысяч евро.

По словам члена правления Латвийского бюро страховщиков Яниса Абашина, подобными местами, которые используют мошенники, являются также поворот улиц Дзелзавас и Стирну и Мукусальское кольцо. 6

Впрочем, не всегда те, кто попадает в ДТП - мошенники.

Абашин указывает: "Один из их признаков, который стоит зафиксировать - обычно эти мошенничества происходят с более редкими машинами, скажем так - с машинами, которых на наших улицах очень мало.

"Чтобы такие машины отремонтировать, необходимо долго ждать запчастей или же их нет вообще, и тогда страховщик подготавливает смету - смета готова, но надо ждать месяц или два, пока не придут запчасти. И клиент говорит - платите мне деньги! Тогда страховщик выплачивает деньги, а машину чинят не в солидном сервисе, а где-нибудь в гараже подешевле", - говорит Абашин.

Полиция и страховые компании пытаются этих мошенников поймать, однако сделать это нелегко, так как с точки зрения буквы закона мошенники правы.

Однако Абашин добавляет: "Зная о том, в скольких машинах сейчас камеры, зная о том, что у многих телефоны снимают в машинах, и зная о том, что этот человек раз в три месяца попадается в базе данных пострадавших, проходит время, и таких людей ловят".

Несмотря на то, что перекресток бульвара Бривибас и бульвара Райня давно уже показал себя как "хорошее место" для мошенничества, никаких улучшений в дорожном сообщении проведено не было. 6

Специалист в области безопасного дорожного движения Ирбитис считает: "Проблемы можно решить довольно просто - так как на перекрестке имеется маркировка, что здесь должен ехать общественный транспорт, и на средней полосе сделать такую же маркировку".

"С точки зрения логики, понимания и безопасности - те, кто едет со средней полосы улицы Бривибас, все-таки должны пытаться занять крайнюю правую полосу, а левую полосу оставить тем, кто поворачивает слева", - сказал Ирбитис.