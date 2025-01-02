Мужчина, который в Новом Орлеане на автомобиле въехал в толпу отмечающих Новый год, убив 15 и ранив еще несколько десятков человек, воодушевлялся у террористической группировки "Исламское государство", сообщает AFP со ссылкой на правоохранительные органы.
Полиция: нападавший в Новом Орлеане воодушевлялся "Исламским государством"
ФБР сообщило, что нападавшим был 42-летний гражданин США Шасмуддин Джаббар из штата Техас. Он был агентом по недвижимости в Хьюстоне, но раньше он служил в армии.
Должностные лица сообщили, что разыскиваются возможные соучастники.
По информации ФБР, в автомобиле нападавшего находился флаг "Исламского государства".
Президент США Джо Байден, назвавший нападение подлым поступком, сказал, что Джаббар за несколько часов до этого выложил в интернет видеоролики, которые свидетельствуют о том, что он был воодушевлен "Исламским государством".
В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу:
По информации полиции, нападение произошло в 3 часа ночи в новогоднюю ночь в центре французского квартала, где было много людей, отмечавших начало 2025 года.
Джаббар на белом электрическом пикапе Ford F-150 врезался в людей, после чего вышел из машины и был убит в ходе перестрелки с полицией, в ходе которой были ранены двое полицейских. В автомобиле были найдены и уничтожены две самодельные бомбы.
Представитель полиции указала, что Джаббар, двигаясь на большое скорости, целенаправленно пытался сбить как можно больше людей.
По данным Пентагона, Джаббар с 2007 по 2015 год служил в армии США в качестве специалиста по кадрам и специалиста по информационным технологиям, а до 2020 года находился в армейском резерве. Он служил в Афганистане с 2009 по 2010 год.
Правоохранительные органы также выясняют, связан ли теракт в Новом Орлеане со взрывом кибертрака Tesla, который взорвался у входа в отель Trump International в Лас-Вегасе, частично принадлежащий избранному президенту США Дональду Трампу. Водитель автомобиля погиб, семь человек получили легкие ранения. В машине находились канистры с бензином и пиротехника.
Вовлеченные в оба инцидента автомобили были арендованы при помощи каршерингового приложения Turo.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!