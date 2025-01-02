Полиция: нападавший в Новом Орлеане воодушевлялся "Исламским государством"

ФБР сообщило, что нападавшим был 42-летний гражданин США Шасмуддин Джаббар из штата Техас. Он был агентом по недвижимости в Хьюстоне, но раньше он служил в армии.

Должностные лица сообщили, что разыскиваются возможные соучастники.

По информации ФБР, в автомобиле нападавшего находился флаг "Исламского государства".

Президент США Джо Байден, назвавший нападение подлым поступком, сказал, что Джаббар за несколько часов до этого выложил в интернет видеоролики, которые свидетельствуют о том, что он был воодушевлен "Исламским государством".

В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу:

По информации полиции, нападение произошло в 3 часа ночи в новогоднюю ночь в центре французского квартала, где было много людей, отмечавших начало 2025 года.

Джаббар на белом электрическом пикапе Ford F-150 врезался в людей, после чего вышел из машины и был убит в ходе перестрелки с полицией, в ходе которой были ранены двое полицейских. В автомобиле были найдены и уничтожены две самодельные бомбы.