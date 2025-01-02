Умер Виктор Алкснис, противник независимости Латвии

Со ссылкой на дочь Алксниса российские СМИ сообщили, что в понедельник, 30 декабря, у Алксниса случился геморрагический инсульт, после которого он впал в глубокую кому, а в среду, 1 января, скончался.

Во время Атмоды полковник Алкснис был депутатом Верховного Совета и выступал против независимости Латвии, позже переехал в Россию и был депутатом Государственной думы.

Алкснис родился в Кемеровской области России, где его семья находилась в ссылке. Его дедом был бывший командующий советскими ВВС Екаб Алкснис, расстрелянный во время сталинских репрессий в 1938 году.

В 1973 году Алкснис окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Екаба Алксниса, названное в честь его деда, по специальности "инженер-радиоэлектроник". С конца 1970-х годов служил в штабе Прибалтийского военного округа СССР в Риге.