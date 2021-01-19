Больше 7 млн евро выделено на уменьшение влияния пандемии на психическое здоровье латвийцев

Для повышения доступности психологической помощи и услуг по охране психического здоровья в этом году необходимо 5,33 млн евро, из них 1,78 млн евро предназначены для повышения доступности консультаций специалистов, чтобы пациенты могли получить от пяти до десяти консультаций у психолога или психотерапевта по направлению семейного врача.

1,28 млн евро необходимо для поддержания существующего объема амбулаторных услуг по охране психического здоровья в этом году и еще 324 тыс. евро - для поддержания объема стационарных услуг.

840 тыс. евро предусмотрены для увеличения человеческих ресурсов в амбулаторных центрах, специализирующихся на оказании психиатрической помощи. 430,8 тыс. евро необходимы для усиления эмоциональной, психологической и консультационной поддержки по телефону или через интернет, 671,9 тыс. евро - для улучшения доступа к услугам по охране психического здоровья детей и подростков в регионах.

Для улучшения взаимного сотрудничества специалистов в области психического здоровья, включая мотивацию семейных врачей участвовать в оценке психического здоровья своих пациентов, в 2021 году необходимо 156,2 тыс. евро.

Для оказания психоэмоциональной поддержки действующему медицинскому персоналу и его мониторинга в 2021 году требуется 1,62 млн евро.

Как пояснили в Минздраве, эти меры предусматривают оказание услуг населению, комплексные инициативы по психоэмоциональной поддержке врачей и персонала больниц, дополнительную мотивацию для развития сотрудничества между семейными врачами и психиатрами, а также регулярный мониторинг психоэмоционального состояния общества.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что негативные последствия пандемии для психического здоровья людей будут наблюдаться в течение многих лет.