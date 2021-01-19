Росликов и Петров учредили Партию стабильности

Росликов и Петров в думе прошлого созыва работали во фракции партии "Согласие", а после исключения из нее образовали отдельную группу депутатов. В 2020 году оба были кандидатами в депутаты Рижской думы по списку партии "Альтернатива", но этот список не получил достаточной поддержки избирателей, чтобы войти в думу.

В учредительном собрании новой партии приняли участие 243 человека. Чтобы завершить процесс создания партии, в течение 10 дней после учредительного собрания не менее 200 человек, отвечающих требованиям закона, должны нотариально заверить свое согласие на создание партии.

Как сообщил агентству LЕТА Росликов, партия примет участие в выборах в самоуправления в этом году. Партия планирует участвовать в выборах примерно в 10 самоуправлениях, в том числе в Даугавпилсе, Резекне, Юрмале, Сигулде, Цесисе, а также как минимум в двух самоуправлениях Рижского района, включая Саласпилс. Сам Росликов в выборах участвовать не будет.

Партия также планирует принять участие в выборах в Сейм в 2022 году.

В соответствии с законом для участия в парламентских выборах в партии должно состоять не менее 500 членов, или же она должна войти в объединение партий численностью не менее 500 членов.

На вопрос о том, возможно ли объединение новой партии с другими для участия в парламентских выборах, Росликов ответил, что никаких переговоров еще не проводилось, но он симпатизирует создаваемой депутатом Сейма Алдисом Гобземсом партии "Закон и порядок" и был бы готов сотрудничать с партией Вячеслава Домбровского, если тот решит ее создать.

Председателем Партии стабильности избран Росликов, сопредседателем - Петров. В правление вошли 12 человек - бывший депутат думы Ефимий Клементьев, Виктория Яркина, Андрей Данилевич, Наталья Марченко-Иодко, Руслан Верещагин, Дмитрий Кочкин, Амиль Салимов, Евгений Евстифеев, Светлана Чулкова и Роланд Погулис.