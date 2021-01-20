В Латвии не было случаев смерти после получения вакцин от Covid-19

Автор поста ссылается на брата некой знакомой, который работает в одной из рижских больниц. Имя конкретного человека она не называет, как и не уточняет, о какой именно больнице идет речь.

"(...) получил прививку одним из первых… Умер на Новый год… парню было 30 лет…"

На просьбу Re:Check рассказать подробнее о конкретном случае - в какой именно рижской больнице человек работал, когда получил вакцину - автор поста не ответила. Также она не отозвалась на просьбу прислать контакты знакомой, на которую ссылается. "Эти люди даже не знают, что я про них написала, никто не будет на горе людей делать пиар", - ответила автор поста. В свою очередь, в ответ на один из комментариев к посту она также отметила: "Я написала, а вам - верить или нет, думайте сами".

В Государственном агентстве лекарств заявили Re:Check, что данное утверждение на Facebook - неправда. "Агентство не получало ни одного сообщения о смерти после получения вакцины от Covid-19", - подчеркнула представитель агентства Дита Окмане. Медики обязаны сообщать агентству о побочных эффектах вакцин, поэтому о таком случае у агентства обязательно была бы информация, пояснили в учреждении.

Вакцинация от Covid-19 в Латвии началась 28 декабря, и она добровольная, в том числе и для медиков. Первыми вакцину получили те медики, которые работают в отделениях с пациентами с Covid-19. 9 января началась вакцинация семейных врачей, а с 11 января вакцинироваться были призваны все медики. Как сообщает Министерство здравоохранения, на данный момент в Латвии вакцинируют только медиков.

С начала вакцинации до 18 января агентство лекарств получило 36 заявлений о побочных эффектах вакцин. В данный период вакцину в Латвии получил 16 641 человек. Это значит, что, по информации агентства, о побочных эффектах сообщило менее 1% вакцинированных. В основном сообщалось об уже известных и указанных в инструкции побочных эффектах. Чаще всего жалобы были на боли в месте введения вакцины, покраснение, опухание данного участка кожи, чувствительность лимфоузлов и общие жалобы на усталость, температуру, лихорадку, головную боль, боль в суставах и мышцах, тошноту, ощущение покалывания и сонливость. Эти побочные эффекты пропадали в течение нескольких дней. В одном случае вакцинированного человека краткосрочно госпитализировали в связи с повышенной температурой и головокружением.

Вывод: Утверждение об умершем после вакцинации работнике некой рижской больницы не соответствует действительности. Как сообщило Государственное агентство лекарств, в Латвии случаев смерти после вакцинации от Covid-19 не зарегистрировано.