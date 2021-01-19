Экспертиза: запись главы белорусского КГБ, в котором говорится об убийстве оппонентов - подлинная
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Исследование петербургской АНО "Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов" подтвердило подлинность аудиозаписи, на которой глава КГБ Беларуси в 2008-2012 годах Вадим Зайцев планирует серию политических убийств. Экспертизу заказал телеканал "Настоящее Время".
Трое мужчин, одним из которых оказался Вадим Зайцев, обсуждают отравления и подрывы с помощью "закладок" политических эмигрантов из Беларуси. "Ликвидация... должна быть настолько естественной, что потом никакой эксперт не должен ********* [придраться]. Просто точечный удар", - говорит Зайцев.
Скрытую запись разговора 4 января опубликовало издание EUobserver, но не смогло подтвердить ее подлинность из-за плохого качества.
Запись журналистам передал бывший сотрудник МВД Беларуси Игорь Макар, эмигрировавший в Литву в 2006 году. Он держит в секрете источник записи, опасаясь за его безопасность. После публикации Макар давал показания в Киеве по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
"А как спровоцировать естественный подрыв... вот по Шеремету нужно сработать, который ***** [надоел], ***** [блин]. Сделаем закладку какую-то и так далее, чтоб эту крысу, ***** [блин], совсем, ***** [блин], ни рук, ни ног не соберут", - говорит Вадим Зайцев на утекшей аудиозаписи. Именно взрывом бомбы, установленной под днищем автомобиля, был убит Шеремет.
В МВД Украины заявили, что "новая информация сможет помочь в поиске до сих пор не установленных заказчиков и организаторов убийства". Украинские следователи начали экспертизу аудиозаписи, но ее результаты еще не опубликованы.
19 января МИД Беларуси опубликовал заявление, в котором никак не прокомментировал аудиозапись с экс-главой КГБ, но назвал Макара "мошенником". "У нас есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели данного дельца", - говорится в заявлении.
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Видео: ГЛАВНОЕ | 19.01.2021
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