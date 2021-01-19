Экспертиза: запись главы белорусского КГБ, в котором говорится об убийстве оппонентов - подлинная

В этом выпуске:

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Кремль прокомментировал арест Навального, а правозащитники рассказали о "Кремлевском централе". Так они называют СИЗО Матросская тишина, куда отправили политика отбывать 30 дней ареста.

Наш телеканал, при помощи экспертизы, подтвердил подлинность пленки, на которой бывший глава КГБ Беларуси говорит о политических убийствах, в том числе об убийстве журналиста Павла Шеремета.

До инаугурации избранного президента США Джо Байдена остаются сутки, сторонники Дональда Трампа обещают новые акции протеста, а полиция перекрывает центральные улицы. Что сейчас происходит в Вашингтоне?

Исследование петербургской АНО "Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов" подтвердило подлинность аудиозаписи, на которой глава КГБ Беларуси в 2008-2012 годах Вадим Зайцев планирует серию политических убийств. Экспертизу заказал телеканал "Настоящее Время".

Трое мужчин, одним из которых оказался Вадим Зайцев, обсуждают отравления и подрывы с помощью "закладок" политических эмигрантов из Беларуси. "Ликвидация... должна быть настолько естественной, что потом никакой эксперт не должен ********* [придраться]. Просто точечный удар", - говорит Зайцев.

Скрытую запись разговора 4 января опубликовало издание EUobserver, но не смогло подтвердить ее подлинность из-за плохого качества.

Запись журналистам передал бывший сотрудник МВД Беларуси Игорь Макар, эмигрировавший в Литву в 2006 году. Он держит в секрете источник записи, опасаясь за его безопасность. После публикации Макар давал показания в Киеве по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

"А как спровоцировать естественный подрыв... вот по Шеремету нужно сработать, который ***** [надоел], ***** [блин]. Сделаем закладку какую-то и так далее, чтоб эту крысу, ***** [блин], совсем, ***** [блин], ни рук, ни ног не соберут", - говорит Вадим Зайцев на утекшей аудиозаписи. Именно взрывом бомбы, установленной под днищем автомобиля, был убит Шеремет.

В МВД Украины заявили, что "новая информация сможет помочь в поиске до сих пор не установленных заказчиков и организаторов убийства". Украинские следователи начали экспертизу аудиозаписи, но ее результаты еще не опубликованы.

19 января МИД Беларуси опубликовал заявление, в котором никак не прокомментировал аудиозапись с экс-главой КГБ, но назвал Макара "мошенником". "У нас есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели данного дельца", - говорится в заявлении.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 19.01.2021