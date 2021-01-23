Потрепанные жизнью: метанол убил в эстонском поселке трех человек

Сосед уже вызывал одному из погибших скорую помощь
Для установления обстоятельств возбуждено уголовное дело
Грязный пол и покрытое мусором спальное место - тут нашли одного из отравившихся в эстонском поселке Козе метанолом мужчин, пишет Rus.Postimees.
В пятницу, 15 января, в многоквартирном доме на улице Харидузе в поселке Козе нашли трупы двух мужчин. 16 января в третьей квартире нашли еще одного погибшего. По предварительным результатам экспертизы, причиной смерти трех человек могло стать отравление метанолом.
На окраине поселка Козе имеются заправка и автобусная остановка, рядом с которой расположен комплекс больших многоквартирных домов. Там же находятся, например, детский сад, музыкальная школа, молодежный центр, школа по интересам, центр здоровья и дневного попечения, художественная школа, библиотека и центр культуры. Эти части массивного комплекса окрашены в светлые тона, а перед центрами происходит вполне плотное движение.
С другой стороны зданий скрываются от глаз холодный, мрачный и, на первый взгляд, заброшенный дом, где, как мы предполагаем, и произошло несчастье. Отправляемся в сторону дома и получаем подтверждение: именно здесь, на втором этаже, и были найдены тела предположительно отравившихся метанолом 70-, 59- и 53-летних мужчин.
Проблем не возникало
Еще на днях на двери было написано "Убейте меня", но к моменту нашего прибытия докуривавший у автомобиля сигарету мужчина уже удалил эту надпись и теперь готов проводить нас на место происшествия.
Кроме замызганного дома между елок можно заметить укромное место для посиделок, максимально защищенное от ветра: здесь имеются холодильник, несколько старых матрасов, сломанный телевизор и пустые бутылки. А чуть в стороне - несколько диванов.
Вокруг дома невероятно количество хлама: выброшенная мебель и старая бытовая техника. На здании и внутри него десятки камер видеонаблюдения, которые не производят впечатление работающих. Входим в дверь с надписью "Эстонское представительство Всемирной организации здравоохранения".
В подъезде дома по Харидузе, 2b тихо. На то, что в доме кто-то живет, намекают велосипеды без каких-либо противоугонных замков. Входная дверь открыта, а в предбаннике стоит пара диванов и валяется строительный мусор. На втором этаже расположены квартиры погибших, опечатанные полицией: три двери.
Через отверстие, образовавшееся в результате взлома замка одной из опечатанных квартир в конце коридора, виден грязный пол, покрытое мусором спальное место и стоящая на столе пустая пластиковая бутылка. Через то же отверстие нос улавливает неприятный и очень специфический запах. Остается неясным, в какой из квартир происходила роковая для троих мужчин пьянка.
В доме на нескольких этажах расположено несколько десятков закрытых помещений. И хотя теперь здание в большей части пустует и, как кажется, ремонтируется, - мы нашли много оставленных без присмотра мешков с окаменевшим цементом, аккумуляторную дрель и лампы - в двух квартирах еще живут люди. В одной - говорящий по-русски мужчина, а в другой - эстонка, которая обстоятельств случившегося не знает, поскольку, по ее словам, в это время была на Сааремаа.
По словам женщины, в квартире рядом с ней жил один человек, с которым она напрямую не общалась: "Как обычно: 21 век и 60-летние люди. Потрепанные жизнью, что тут еще сказать. Проблем у меня с ними не было".
Метанол пил и четвертый мужчина
И живущие в соседнем доме люди немногословны. Кто-то вообще не хочет разговаривать, другие ничего не знают. Несколько поговоривших с Postimees человек знают лишь то, что раньше в доме было общежитие местной школы, а сейчас он находится в частной собственности.
А живущий по соседству Айвар сказал, что не представляет, где они достали эту выпивку, но с одним из погибших в прошлую пятницу он раньше сталкивался. "В прошлом году он болтался тут у детского садика. Упал со скамейки, - рассказал он добавив, что сам вообще не пьет и имеет другие принципы, но беспомощного человека не бросил и вызвал скорую помощь. - С ними и раньше были проблемы".
Говорят, что метанол пил и еще один человек, который по счастливому стечению обстоятельств остался жив. Айвар предположил, что это может быть какой-то приятель погибших, пришедший в гости.
"Употребление вещества неизвестного происхождения может закончиться трагедией. Идет ли речь об алкоголе или наркотиках, никогда не стоит употреблять вещества, в происхождении которых нет уверенности", - говорит руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес.
Сейчас для установления обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело, в рамках которого, по словам представителей Департамент полиции и погранохраны, будет устанавливаться и происхождение метанола. Варес объяснил: "В первую очередеь полиция должна сделать все, чтобы не появились новые жертвы. Для этого мы предупредили общественность, но в интересах следствия пока нельзя обнародовать точные детали того, что уже выяснено после проведения первичных следственных действий. Следствие идет, впереди своей очереди ждут многие действия, экспертизы и допросы. Экспертизы, которые проводятся в рамках следствия, дадут ответы на вопросы о точной причине и времени смерти потерпевших".
По словам руководителя центра информации об отравлениях Департамента здоровья Маре Одер, попадая в организм человека, метанол становится опасным: "Люди, которые после метанола употребляют этанол в чистом или разбавленном виде, отделываются меньшими последствиями. Если кто-то подозревает, что выпил метанол, стоит сразу позвонить на инфотелефон центра информации об отравлениях 16 662, мы работаем 24/7. Если же возникли серьезные симптомы, нужно немедленно вызывать скорую помощь по номеру 112".
Что такое метанол?
Метанол или метилалкоголь, он же в просторечии древесный спирт - это простейший алкоголь. Метанол продавали и продают как контрабандную водку.
Сам по себе метанол не опасен, но отравление вызывают возникающие при его разложении в организме муравьиная кислота и формальдегид, которые вызывают опасное для жизни состояние.
Опасными для жизни дозами считаются 30-240 миллилитров.
Максимальное содержание в организме достигается за 30-90 минут, на проявление признаков отравления может потребоваться от одного до 72 часов.
Самые частые признаки отравления: тошнота, рвота, понос, боль в животе, головокружение, нарушение зрения, расширенные и не реагирующие на свет зрачки, проблемы с дыханием, боль в груди и области сердца, нарушение сознания, потеря сознания, кома.