Потрепанные жизнью: метанол убил в эстонском поселке трех человек

В пятницу, 15 января, в многоквартирном доме на улице Харидузе в поселке Козе нашли трупы двух мужчин. 16 января в третьей квартире нашли еще одного погибшего. По предварительным результатам экспертизы, причиной смерти трех человек могло стать отравление метанолом.

Въезд в поселок Козе. ФОТО: Sander Ilvest

На окраине поселка Козе имеются заправка и автобусная остановка, рядом с которой расположен комплекс больших многоквартирных домов. Там же находятся, например, детский сад, музыкальная школа, молодежный центр, школа по интересам, центр здоровья и дневного попечения, художественная школа, библиотека и центр культуры. Эти части массивного комплекса окрашены в светлые тона, а перед центрами происходит вполне плотное движение.

С другой стороны зданий скрываются от глаз холодный, мрачный и, на первый взгляд, заброшенный дом, где, как мы предполагаем, и произошло несчастье. Отправляемся в сторону дома и получаем подтверждение: именно здесь, на втором этаже, и были найдены тела предположительно отравившихся метанолом 70-, 59- и 53-летних мужчин.

С одной стороны комплекса светлый детский садик, а сзади виднеется дом, в котором нашли трупы трех мужчин. ФОТО: Sander Ilvest

Проблем не возникало

Еще на днях на двери было написано "Убейте меня", но к моменту нашего прибытия докуривавший у автомобиля сигарету мужчина уже удалил эту надпись и теперь готов проводить нас на место происшествия.

Кроме замызганного дома между елок можно заметить укромное место для посиделок, максимально защищенное от ветра: здесь имеются холодильник, несколько старых матрасов, сломанный телевизор и пустые бутылки. А чуть в стороне - несколько диванов.

Вокруг дома невероятно количество хлама: выброшенная мебель и старая бытовая техника. На здании и внутри него десятки камер видеонаблюдения, которые не производят впечатление работающих. Входим в дверь с надписью "Эстонское представительство Всемирной организации здравоохранения".

Дом, в котором погибли три человека. ФОТО: Sander Ilvest

В подъезде дома по Харидузе, 2b тихо. На то, что в доме кто-то живет, намекают велосипеды без каких-либо противоугонных замков. Входная дверь открыта, а в предбаннике стоит пара диванов и валяется строительный мусор. На втором этаже расположены квартиры погибших, опечатанные полицией: три двери.

Через отверстие, образовавшееся в результате взлома замка одной из опечатанных квартир в конце коридора, виден грязный пол, покрытое мусором спальное место и стоящая на столе пустая пластиковая бутылка. Через то же отверстие нос улавливает неприятный и очень специфический запах. Остается неясным, в какой из квартир происходила роковая для троих мужчин пьянка.

На время следствия полиция опечатала квартиры. ФОТО: Sander Ilvest

В доме на нескольких этажах расположено несколько десятков закрытых помещений. И хотя теперь здание в большей части пустует и, как кажется, ремонтируется, - мы нашли много оставленных без присмотра мешков с окаменевшим цементом, аккумуляторную дрель и лампы - в двух квартирах еще живут люди. В одной - говорящий по-русски мужчина, а в другой - эстонка, которая обстоятельств случившегося не знает, поскольку, по ее словам, в это время была на Сааремаа.