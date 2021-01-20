Ср, 20.01.2021
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Рождаемость в Латвии падает: в декабре родилось меньше всего детей за последние 100 лет

Многодетная семья. Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 17 483 новорожденных, что на 6,9% или 1303 меньше, чем в 2019 году, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Из них в декабре зарегистрировано 1273 новорожденных, что на 17,2% или 265 меньше, чем за соответствующий месяц 2019 года. По данным статистического управления, это наименьшее количество родившихся детей за последнее столетие.

В управлении отметили, что рождаемость в Латвии ежемесячно снижается с июля - во втором полугодии 2020 года в Латвии родилось на 11,4% меньше детей, чем за тот же период 2019 года.

При этом в 2020 году зарегистрировано 28 656 смертей, что на 3,4% или 937 больше, чем в 2019 году. В декабре зарегистрировано 3178 смертей, что на 26,9% или 673 больше, чем в декабре прошлого года.

Таким образом, количество умерших в прошлом году превысило количество новорожденных на 11 173, в том числе в декабре умерших было на 1905 больше, чем родилось детей.

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В прошлом году в Латвии зарегистрировано 10 723 брака, что на 16,6% или 2138 браков меньше, чем в 2019 году. Из них 628 браков было зарегистрировано в декабре, что на 14,9% или 110 меньше, чем в декабре прошлого года.

По предварительным данным, на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек.

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