Рождаемость в Латвии падает: в декабре родилось меньше всего детей за последние 100 лет

Из них в декабре зарегистрировано 1273 новорожденных, что на 17,2% или 265 меньше, чем за соответствующий месяц 2019 года. По данным статистического управления, это наименьшее количество родившихся детей за последнее столетие.

В управлении отметили, что рождаемость в Латвии ежемесячно снижается с июля - во втором полугодии 2020 года в Латвии родилось на 11,4% меньше детей, чем за тот же период 2019 года.

При этом в 2020 году зарегистрировано 28 656 смертей, что на 3,4% или 937 больше, чем в 2019 году. В декабре зарегистрировано 3178 смертей, что на 26,9% или 673 больше, чем в декабре прошлого года.

Таким образом, количество умерших в прошлом году превысило количество новорожденных на 11 173, в том числе в декабре умерших было на 1905 больше, чем родилось детей.

В прошлом году в Латвии зарегистрировано 10 723 брака, что на 16,6% или 2138 браков меньше, чем в 2019 году. Из них 628 браков было зарегистрировано в декабре, что на 14,9% или 110 меньше, чем в декабре прошлого года.