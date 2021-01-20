Перевощиков: даже в странах с меньшей заболеваемостью сохраняются строгие ограничения

Эпидемиолог сообщил, что за семь дней госпитализировано 759 человек, что на 18% меньше, чем в предыдущий период. Тем не менее, достаточно большое количество пациентов по-прежнему ежедневно нуждаются в госпитализации, также высок показатель заполненности коек.

"Еще хуже то, что среди помещенных в больницы пациентов растет число больных в особенно тяжелом состоянии. Последние данные показывают, что их более 90 человек, и этим находящимся в тяжелом состоянии пациентам необходимо проводить больше времени в стационаре",

- пояснил Перевощиков.

Что касается прогнозируемых сценариев ослабления ограничительных мер, эпидемиолог отметил, что в других странах ЕС строгие меры помогли снизить заболеваемость, но как только меры были смягчены, это привело к новому существенному росту числа заражений Covid-19.

"Даже Франция со своими жесткими ограничительными мерами продолжает вводить их при уровне заболеваемости, который вдвое ниже, чем сейчас в Латвии. Похожая ситуация в Германии, где заболеваемость вдвое ниже, чем в Латвии", - подчеркнул специалист.

Эпидемиологи также обеспокоены появлением в Европе новых штаммов Covid-19. В Латвии уже зарегистрировано пять случаев заражения "британскими" новыми штаммами вируса.

"Мы продолжаем работать с конкретными случаями. Это только выявленные [случаи], и очень возможно, что есть еще не выявленные",

- добавил Перевощиков.

"Трагические сценарии с новым штаммом коронавируса наблюдаются в Ирландии, где отмечается третья вспышка, которая в несколько раз превышает как первую, так и вторую. Подобные тенденции наблюдаются в Португалии, куда, вероятно, был завезен бразильский штамм", - сказал Перевощиков.

Эпидемиолог также напомнил о сделанном вчера министром здравоохранения Дэниэлем Павлютсом заявлении о том, что возможность принимать решения о постепенном снижении ограничений в Латвии появится, если двухнедельная совокупная заболеваемость вирусом снизится с 689 случаев до примерно 200 случаев на 100 000 жителей.