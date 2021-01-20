Ср, 20.01.2021
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Кришьянис Кариньш о чемпионате мира по хоккею 2021
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Сократилось заражение Covid-19 на частных мероприятиях, но выросло на работе

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

На прошлой неделе количество людей, инфицированных Covid-19 в домохозяйствах, медицинских учреждениях и на частных мероприятиях, снизилось, а количество заболевших в учреждениях социального ухода, на работе и в учебных заведениях выросло, говорится в материалах, подготовленных представителем Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрием Перевощиковым к заседанию парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.

Эпидемиологическое расследование выявленных случаев Covid-19 и сравнение первых недель года показывает сокращение числа инфицированных в домашних хозяйствах, медицинских учреждениях на частных мероприятиях.

Однако, по последним данным, количество инфицированных увеличилось в социальных учреждениях, на работе и в учебных заведениях.

За вторую неделю года 37,7% случаев заражения были выявлены в домохозяйствах, в учреждениях социального ухода  - 23,8%, на работе - 15,5%, в медицинских учреждениях - 12,6%, в учебных заведениях - 3,2%, на частных мероприятиях - 2,5%. Еще 1,7% были инфицированы в приютах и 2,1% в других местах.

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