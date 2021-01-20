Сократилось заражение Covid-19 на частных мероприятиях, но выросло на работе

На прошлой неделе количество людей, инфицированных Covid-19 в домохозяйствах, медицинских учреждениях и на частных мероприятиях, снизилось, а количество заболевших в учреждениях социального ухода, на работе и в учебных заведениях выросло, говорится в материалах, подготовленных представителем Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрием Перевощиковым к заседанию парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.