Кришьянис Кариньш рассказал, как обходится без парикмахера
Премьер-министр Кришьянис Кариньш не скрывает наличие проблем из-за того, что сейчас нельзя посещать парикмахера, однако у него есть способ контролировать свои волосы.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш не скрывает наличие проблем из-за того, что сейчас нельзя посещать парикмахера, однако у него есть способ контролировать свои волосы.
В интервью изданию Privātā Dzīve Кариньш не стал скрывать - сейчас он оброс как никогда раньше.
Напоминаем, что до 25 января в Латвии запрещены все косметические услуги. Режим чрезвычайной ситуации продлен до 7 февраля.