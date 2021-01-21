Чт, 21.01.2021
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Алексей Навальный
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Кришьянис Кариньш рассказал, как обходится без парикмахера

Кришьянис Кариньш ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш не скрывает наличие проблем из-за того, что сейчас нельзя посещать парикмахера, однако у него есть способ контролировать свои волосы.

В интервью изданию Privātā Dzīve Кариньш не стал скрывать - сейчас он оброс как никогда раньше.

Чтобы прическа выглядела аккуратно, премьер-министр позаимствовал у сына гель для волос.

Напоминаем, что до 25 января в Латвии запрещены все косметические услуги. Режим чрезвычайной ситуации продлен до 7 февраля.

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