Будет объявлен приговор по делу о даче взятки экс-главе LDz

Согласно обвинительному заключению, летом 2015 года Осиновскис передал Магонису взятку в размере около 500 000 евро в связи с многомиллионной покупкой компании LDz Ritošā sastāva serviss - приобретением старых тепловозов у ​​принадлежащей Осиновскому компании Skinest Rail.

Прокуратура попросила суд приговорить обоих обвиняемых к четырем годам лишения свободы. Также прокуратура требует, чтобы Магонис был подвергнут конфискации имущества и был лишен права занимать должность члена правления в компаниях государственного и муниципального капитала в течение пяти лет. Для Осиновского никаких дополнительных штрафов не просят.

Прокуратура также просит признать 499 500 евро, конфискованных при задержании обоих, приобретенными преступным путем и конфисковать в пользу государства.

Оба подсудимых не признают себя виновными.

Адвокат Осиновского Елена Квятковска категорически отвергает обвинение прокуратуры во взяточничестве, отмечая, что обвинение Осиновского лишено фактических доказательств, а сделка в Эстонии необоснованно связана с закупкой LDz Ritošā sastāva serviss.

Магонис, в свою очередь, сообщил суду, что получил от Осиновского почти 500 000 евро не в качестве взятки, а в качестве вознаграждения за лоббирование интересов [Осиновского] с целью проведения закупок руководством РЖД у принадлежащего Осиновскому Даугавпилсского локомотиворемонтного завода (DLRR).

Он подчеркнул, что деньги не предназначались для последующего перевода, а были предложены Осиновским для долгосрочной помощи Магонису как частному лицу в ряде аналогичных вопросов. Экс-глава LDz подчеркнул, что его связывают давние дружеские отношения с тогдашним главой РЖД Владимиром Якуниным и его заместителем Владимиром Морозовым. Магонис подчеркнул, что дружеские отношения с обоими чиновниками связывали его еще до вступления в должность и продолжаются до сих пор. Он отметил, что регулярно контактирует и встречается с этими людьми, а также они поздравляют друг друга с различными праздниками.

Соответственно, Магонис рассказал, что Осиновский первоначально предложил ему 800 000 евро в качестве благодарности за тот факт, что Магонис в частных переговорах помог DLRR развиваться, а также лоббировал интересы предприятия в России. Однако бывший глава LDz отметил, что считает, что интересы DLRR тесно связаны с интересами государства, поскольку в компании работает около 1000 жителей Даугавпилса. Он также подчеркнул, что переговоры с Якуниным и Морозовым проходили в частном порядке, а не формально, и, соответственно, отверг обвинение в получении денег за организацию встречи.

Магонис признал, что после того, как LDz Ritošā sastāva serviss заключила договор на покупку четырех тепловозов с компанией Skinest Rail, принадлежащей Осиновскому, сумма, предложенная Осиновским, снизилась до 500 000 евро, поскольку тот утверждал, что покупка была невыгодной для эстонской компании.