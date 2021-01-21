Латвии предложили приобрести почти миллион доз вакцины CureVac от Covid-19 за 11 млн евро

В настоящее время для использования в Европейском союзе зарегистрированы только две вакцины: вакцина производства Moderna, а также вакцина от BioNTech и Pfizer. Ожидается, что вакцина AstraZeneca может быть зарегистрирована до 29 января этого года, однако существуют риски того, что поставки этой вакцины после регистрации могут задержаться.

В связи с вышеизложенным, чтобы избежать рисков того, что запланированная вакцинация произведенной AstraZeneca вакциной не будет обеспечена, идет поиск возможностей для получения дополнительных вакцин от других производителей в первом полугодии этого года, поясняет Минздрав.

Поэтому Еврокомиссия заключила предварительное соглашение с производителем CureVac. Было определено пропорциональное распределение доз вакцины между странами-членами ЕС, в результате чего Латвии было выделено 946 510 доз.

231 316 доз вакцины от этого производителя могут быть получены во втором квартале этого года, а еще 231 316 доз - в третьем квартале. За последние три месяца года и в первом квартале 2022 года поставки вакцин этого производителя могут немного увеличиться - до 252 440 доз вакцины в последнем квартале 2021 года и 252 340 доз в первые три месяца следующего года.