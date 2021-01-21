Правительство поддержало закупку дополнительных 646 510 доз вакцины CureVac

Как сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения, на закупку дополнительных 646 510 доз вакцины, включая расходы на логистику, из средств для непредвиденных случаев выделено 14,4 млн евро. Поставка вакцины CureVac запланирована на первую половину года.

До этого Латвия планировала закупить 300 000 доз вакцины производства CureVac, но было решено закупить дополнительные дозы, поскольку для достижения оптимального эффекта вакцинации и приобретения массового иммунитета необходимо добиться, чтобы большая часть населения была вакцинирована до конца второго квартала этого года.

В настоящее время для использования в Европейском союзе зарегистрированы только две вакцины: вакцина производства Moderna, а также вакцина от BioNTech и Pfizer. Ожидается, что вакцина AstraZeneca может быть зарегистрирована до 29 января этого года, однако существуют риски того, что поставки этой вакцины после регистрации могут задержаться.

В связи с вышеизложенным, чтобы избежать рисков того, что запланированная вакцинация произведенной AstraZeneca вакциной не будет обеспечена, идет поиск возможностей для получения дополнительных вакцин от других производителей в первом полугодии этого года.