Академик: Во время краевой реформы могло произойти отступление от принципов демократии

Академик сообщила, что 4 ноября 2019 года экспертный консилиум отделения гуманитарных и социальных наук Латвийской академии наук опубликовал отчет, в котором анализируется административно-территориальная реформа.

В отчете сделан вывод о том, что процесс реформы идет необычно быстрыми темпами и управляется "жесткой рукой". "Авторы реформы заявили, что реформа необходима, но зачем она нужна и нужна ли она вообще - от этих объяснений они уклонились", - пояснила Карните.

По ее словам, одним из упомянутых аргументов было то, что "защитники старой системы вросли в свои кресла и не хотят ничего менять, поэтому противников реформы так много".

Карните подчеркнула, что при хорошем управлении можно измерить и оценить степень достижения целей. "Цели реформы должны быть измеримыми, но в данном случае этого нет", - сказала Карните.

Она подчеркнула, что четких критериев указано не было, и непонятно, что означает "сопоставимая доступность" или "соразмерные траты". "Как это измерить?" - спрашивает Карните, добавляя, что эти критерии являются достаточно формальными.

Следующее заседание Конституционного суда состоится в 10:00 26 января.