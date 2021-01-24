Коронавирус диктует, что место женщины - дома: Евросоюз не готов с этим мириться

Коронавирус существенно ухудшил положение женщин в обществе и усугубил гендерное неравенство. Обеспокоенные такой ситуацией депутаты Европарламента ищут возможности помочь тем, кто во время пандемии принял на себя основной удар, пишет Rus.Postimees.
Сегодня, 21 января, Европарламент рассмотрит три резолюции, в центре которых - гендерное неравенство и защита прав женщин. Обсудить предстоит многое, ведь к проблеме гендерного неравенства в условиях эпидемии следует подходить с разных сторон.
Удар по кошельку
Депутат Европарламента от Эстонии Марина Кальюранд, являющаяся замещающим членом Комиссии по правам женщин и гендерному равенству, отмечает, что вызванный коронавирусом кризис усилил материальное неравенство, сильнее всего повлияв на самые бедные и уязвимые группы общества, в том числе на женщин.
Объясняется это очень просто: женщины составляют костяк рабочей силы в секторах, которые больше всего потрепали ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом.
"Число женщин превалирует в тех сферах, которые пострадали и продолжают страдать больше всего: речь идет о сферах туризма и обслуживания. Именно там произошло больше всего сокращений и урезаний зарплат. Женщины составляют большинство среди учителей, сиделок и медицинских работников, находящихся на передовой линии в нынешнем кризисе, они подвергают себя большей опасности и несут наибольшую ответственность, по сравнению с представителями других профессий", - сказала Марина Кальюранд.
Статистика подтверждает ее слова. Так, согласно проведенному по заказу Европарламента исследованию, в медицинском секторе Евросоюза занято 76% женщин: иными словами, из 49 миллионов медицинских работников они составляют 37 миллионов. По данным Европейского центра по предотвращению заболеваний и контролю за ними, во всем мире COVID-19 заразились 10-11% медицинских работников. Согласно данным Европейского института гендерного равноправия, 83% сиделок являются женщинами, а среди работников детских учреждений и помощников учителей женщин 93%.
По словам Марины Кальюранд, вдобавок к рабочим обязанностям, в период пандемии у женщин возникли дополнительные домашние обязанности, начиная от помощи детям с дистанционным обучением и заканчивая организацией семейной жизни во время введенных ограничений.
"Это не значит, что мужчины вообще не вносят вклад в домашние дела, но фактом является то, что объем работы по дому, выполняемой женщинами, превосходит объем домашних дел, выполняемых мужчинами. Согласно исследованию Европарламента, в части стран, таких как США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, количество времени, затрачиваемого женщинами на работу по дому, увеличилось с 35 часов в неделю до 65 часов, в то время как для мужчин время увеличилось с 25 часов до 50", - пояснила депутат Европарламента.
"Соответствующей эстонской статистики у меня нет, но полагаю, что она в значительной степени совпадает с приведенными выше данными. Положение женщин Эстонии усложнилось, так же как и большой разрыв в уровне зарплат, являющийся одним из наиболее значительных в Евросоюзе", - добавила она.
В связи с тем, что экономическое воздействие коронакризиса на женщин непропорционально, депутаты Европарламента хотят, чтобы в планах экономического восстановления государств-членов ЕС было учтено гендерное равенство.
Наедине с мучителем
Один из побочных эффектов коронавируса - рост на треть уровня домашнего насилия в ряде стран Евросоюза.
Страдающие от домашнего насилия женщины из-за принятых мер изоляции вынуждены долгое время находиться дома вместе со своими обидчиками, при этом возможностей просить о помощи стало меньше. Поэтому Европарламент хочет создать системы предупреждения о чрезвычайных ситуациях и разработать новые решения, которые помогут попавшим в беду женщинам быстрее связаться с полицией по телефону, по электронной почте или с помощью СМС.
"Европарламент может обратить внимание стран/правительств на эту проблему, инициировать политические дебаты, предложить свои рекомендации, повысить осведомленность; внести предложение направить деньги на создание инфолиний, организацию приютов, поддержку специальных программ помощи. По этой причине Европарламент и на нынешнем пленарном заседании обсуждает влияние на женщин вызванного коронавирусом кризиса, в том числе и на тех, кто столкнулся с насилием", - сказала Марина Кальюранд.
По ее словам, вопросы социальной сферы и здравоохранения находятся в компетенции стран-членов ЕС, а это значит, что ключ к решению проблем в руках самих стран.
"Правительство каждой из стран-членов Евросоюза отвечает за конкретные действия, начиная от информационных компаний и заканчивая обучением специалистов и финансированием приютов. Я убеждена: наиболее четким маркером зрелости общества является положение женщин в стране, а также работа над проблемами, влияющими на трудовую и семейную жизнь женщин. Сюда относится вопрос справедливой оплаты труда, опека над близкими, доступность мест в детских садах и прочее", - подчеркнула член Европарламента от Эстонии.
COVID-19 - убийца равенства полов?
Уже сейчас высказываются опасения, что коронавирус обернется усилением гендерного неравенства в образовании, здоровье и благосостоянии. Неужели десятилетия прогресса в этой области пойдут насмарку?
Марина Кальюранд надеется, что этого не случится. "Да, это правда: пандемия повлияла на женщин больше, чем на мужчин. Также пандемия повлияла и на других незащищенных людей, оказавшихся в жерновах жизни. На тех, кто потерял работу, чью зарплату урезали, - сказала она. - Дальнейшее зависит от каждого конкретного правительства: какие решения будут приниматься на политическом уровне, что будет сделано для уменьшения спровоцированного пандемией неравенства и причиненного ею ущерба; что будет сделано для (вос)создания рабочих мест и уменьшения разницы женских и мужских зарплат".
Кроме того, по ее словам, все зависит от политических приоритетов: "В жизни часто происходит так, что действительно нуждающиеся в помощи не говорят об этом, а те, кто говорит о проблемах громче всех, зачастую не являются сильно нуждающимися. Советую видеть, слышать и замечать тех, кому помощь нужна в первую очередь. Советую слушать экспертов, каждый день занимающихся вопросами равноправия. Советую ознакомиться с данными исследований Европарламента и рекомендациями".
"Ситуацию можно улучшить, действуя мудро и целеустремленно. Для этого нужна политическая воля, также должны быть те, кто не позволит забыть о проблемах. По этой причине мне очень приятно, что СМИ проявляют интерес к этому вопросу", - заключила Марина Кальюранд.
Стратегия ЕС по гендерному равенству (2020-2025)
Европейская комиссия представила Стратегию ЕС по гендерному равенству в марте прошлого года. В резолюции Европарламента предлагаются дальнейшие меры по достижению гендерного равенства, среди которых:
В Евросоюзе 33% женщин подвергались физическому и/или сексуальному насилию, а 55% женщин подвергались сексуальным домогательствам. Европейских женщин необходимо избавить от насилия и губительных стереотипов. Для этого в стратегии призывают принять правовые меры по криминализации насилия в отношении женщин.
В Евросоюзе женщины зарабатывают в среднем на 16% меньше, чем мужчины. Кроме того, они продолжают сталкиваться с препятствиями на пути к выходу на рынок труда и удержанию на нем. Гендерное равенство является важной предпосылкой для инновационной, конкурентоспособной и процветающей европейской экономики. Учитывая демографические проблемы, переходы на зеленую экономику и цифровые технологии, положительное влияние на экономику оказала бы поддержка женщин в поиске работы в секторах с низким уровнем квалификации. Чтобы женщины преуспели на рынке труда, Еврокомиссия также удвоит свои усилия по обеспечению соблюдения требований ЕС в отношении баланса между работой и личной жизнью, чтобы женщины и мужчины действительно могли делать все возможное как в личной, так и в профессиональной жизни.
Женщины по-прежнему недостаточно представлены на руководящих должностях, в том числе в крупнейших компаниях ЕС, где только 8% руководителей составляют женщины. Чтобы женщины могли занять ведущие позиции в сфере предпринимательства, Еврокомиссия, в частности, призывает принять предложение 2012 года по улучшению гендерного баланса в ведущих органах акционерных обществ. Также Еврокомиссия будет способствовать большей вовлеченности женщин в политику.