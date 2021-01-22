Почему места на горнолыжные трассы в Латвии забронированы заранее?

Кристапс говорит, что он и его семья хотели зарезервировать время для катания на горных лыжах. Однако каждую горнолыжную трассу - Žagarkalns, Milzkalns, Riekstukalns - можно забронировать заранее только за два дня. Семья искала время на субботу на трассу Žagarkalns, но место на субботу можно забронировать только в четверг. Хотя на сайте видно, что некоторые места на субботу уже забронированы. Семье Кристапса было очень неприятно обнаружить, что у некоторых есть возможность забронировать место заранее.

"Пожалуйста, помогите разобраться, что происходит!" - заключает Кристапс.

Не секрет, что на горнолыжных трассах также должны соблюдаться меры эпидемиологической безопасности. Итак - одновременно может быть принято определенное количество людей. Это понятно, но что происходит с бронированием до того, как открывается резервация? Bez Tabu удалось это выяснить.

"Мы не можем открывать резервацию на долгое время вперед, потому что у людей есть некоторые привычки. Они не могут запланировать, что собираются делать через две недели, в какой час они захотят покататься на лыжах. Поэтому мы открываем бронирование за два-три дня. Ну а сейчас мы видим, как определенные люди регистрируются со своей электронной почтой, и мы же видим, как они это делают.

Они делают несколько резерваций за день на разное время, а потом смотрят: на это время я успеваю, значит - поеду. Остальные резервации они отменяют в последнюю минуту", - говорит Марис, технический директор трассы Žagarkalns.

На вопрос Bez Tabu, правда ли, что возможна предварительная резервация, технический директор ответил:

"Ну, это возможно, но это наше внутреннее дело. Это все еще частная сфера, частный бизнес. Так что мы также организовываем лыжные школы, куда ходят дети, у нас есть инструкторы, которые работают каждую субботу. В часы Х работают 20 инструкторов. Это означает, что у них есть свои клиенты. Их ставят в эти бронирования до открытия в 10:00".

"И если люди говорят, что они не могут к нам попасть... Что ж, это просто - технически мы видим, что это не так, если к нам приходит 1000 человек каждый день. Это много. Сказать, что к нам невозможно попасть, мне это кажется противоречивым", - сказал Марис.