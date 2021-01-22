Если оправдательный приговор не изменят, Магонису вернут 1,5 млн евро и автомашины

Вчера, 21 января, Видземский районный суд в Лимбажи постановил вернуть Магонису конфискованную сумму наличных денег в размере 499 500 евро, а также изъятый при обыске автомобиль Audi A8 и вещественные доказательства - деньги в размере 900 тыс. евро.

Суд также постановил отменить арест на земельный участок и дом в Балтэзерсе и на Mercedes Benz CL500.

Суд постановил вернуть пять наручных часов жене Магониса Анастасии Магоне, а также деньги в размере 80 070 евро, которые были конфискованы при обыске.

Как сообщалось, в четверг Видземский районный суд в Лимбажи оправдал Магониса и эстонского бизнесмена Олега Осиновского, обвиняемых во взяточничестве.