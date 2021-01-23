Первые массовые акции в поддержку Навального: полиция начала задержания

По оценке источника, в Хабаровске на акцию протеста вышли около тысячи человек. Она прошла на центральной городской площади Ленина. Полиция не дала ее участникам провести шествие по городу, перекрыв примыкающие улицы. Участники акции организовали хоровод на самой площади.

ОМОН взял центр площади в оцепление, а люди взяли в оцепление ОМОН и водят вокруг них хоровод pic.twitter.com/rESfmaDoDM

Сотрудники полиции начали задержания участников акции еще до ее начала. Всего, по оценке штаба Навального в Хабаровске, были задержаны как минимум несколько десятков человек.

Местные СМИ сообщают о "массовых задержаниях", которые начались уже после того, как акция фактически завершилась.

Жители Якутска вышли на акцию протеста с требованием освободить политика Алексея Навального в сильный мороз: по данным сервиса "Яндекс.Погода", в городе −50 градусов, пишет "Медуза".

По известным данным, на акцию вышли несколько десятков человек. Газета "Якутск вечерний" сообщает о 300 протестующих.

Акции с требованием освободить Навального проходят и в других городах Дальнего Востока и Сибири.

Владивосток вышел . Теперь и нам есть чем гордится #Владивосток #занавального pic.twitter.com/NdaSncHJlv

Напомним, что Алексей Навальный вечером 17 января вернулся в Москву из Берлина, где он почти пять месяцев лечился после отравления в России боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". По прибытии в Шереметьево он был немедленно задержан сотрудниками ФСИН по обвинению в нарушении правил условного срока по делу Yves Rocher. На следующий день Навального арестовали до 15 февраля. Оппозиционера ожидает судебный процесс, на котором ФСИН будет требовать заменить условный срок Навального на реальный.

Соратники политика призвали 23 января выйти на акцию в поддержку политика. Акции запланированы более чем в 65 населенных пунктах России.