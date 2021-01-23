Сб, 23.01.2021
То, что сейчас происходит в этом "суде" в УВД, это и правда насмешка над правосудием. Полный ад. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального
Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального
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Найдены пропавшие в Юрмале подростки

ФОТО: Valsts policija

Государственной полиции удалось найти двух пропавших без вести в Юрмале несовершеннолетних, сообщили LETA в Государственной полиции.

Обе девочки были найдены живыми и невредимыми.

Юрмальский район разыскивал пропавшую без вести Аманду Эрзаму 2007 года рождения и ее сверстницу Соню Черникову.

Подростки покинули места своего проживания в Юрмале на улице Сколас вчера около 14:00 и не вернулись.

ФОТО: Госполиция

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