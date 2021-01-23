Найдены пропавшие в Юрмале подростки
Государственной полиции удалось найти двух пропавших без вести в Юрмале несовершеннолетних, сообщили LETA в Государственной полиции.
Государственной полиции удалось найти двух пропавших без вести в Юрмале несовершеннолетних, сообщили LETA в Государственной полиции.
Обе девочки были найдены живыми и невредимыми.
Юрмальский район разыскивал пропавшую без вести Аманду Эрзаму 2007 года рождения и ее сверстницу Соню Черникову.
Подростки покинули места своего проживания в Юрмале на улице Сколас вчера около 14:00 и не вернулись.