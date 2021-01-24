В отношении имущества семьи мэра Икшкиле возбуждено пять административных дел

Строительное управление Икшкиле получило заявку на строительство жилого дома в собственности Upenāji, принадлежащей членам семьи Трапиньша, через пять дней после того, как программа De Facto сообщила о строительстве в этом месте без соответствующего разрешения. Стройка на тот момент была уже под крышей. Прямо по соседству вопреки первоначально представленному плану был вырыт пруд.

Имущество изначально принадлежало председателю совета Индулису Трапиньшу, затем его жене, затем его сыну, затем снова его жене, но теперь оно принадлежит невестке Трапиньша Агнете Трапине, которая купила его за шесть тысяч евро, согласно записи в Земельной книге. Последняя смена собственника произошла в середине октября, примерно в то время, когда депутаты от оппозиции Икшкиле обратились в Министерство охраны окружающей среды и регионального развития с просьбой расследовать возможные нарушения в работе муниципалитета.

Через девять дней после выхода сюжета De Facto и после того, как был объявлен план строительства дома, инспектор строительства Икшкиле посетил Upenāji и констатировал произвольное строительство - возведение жилого дома без соответствующих разрешений, а также рытье пруда и превышение количества вынутого грунта. Впоследствии по этим фактам было возбуждено два дела об административных правонарушениях, а 13 января наложен штраф.

Несмотря на то, что стройка проходила буквально под окнами у Индулиса Трапиньша, он не заметил нарушения. Трапиньш отказался давать интервью De Facto, отправив журналиста задавать вопросы в министерство.

Ранее De Facto сообщала, что Государственная служба окружающей среды возбудила административное дело по поводу добычи недр в Upenāji без соответствующих разрешений. Оно было возбуждено против супруги мэра Икшкиле Дайги Трапини, владевшей землей во время нарушений.

Однако незадолго до Рождества Служба окружающей среды начала еще один процесс административного нарушения - на этот раз за непредоставление информации: Трапиня не ответила на вопросы, заданные службой, и не указала, что земельный участок продан.

7 января был инициирован третий административный процесс в отношении этого объекта недвижимости. Поскольку земельный участок находится в охранной зоне Маза Югла, для строительства дома сначала необходимо было получить технический регламент, изданный Службой окружающей среды, что не было сделано.

Уже в ноябре члены оппозиции думы Икшкильского края пытались свергнуть мэра, но безуспешно.

Проверка, проведенная министерством, пришла к выводу, что Индулис Трапиньш не имел права заключать соглашение с частной компанией EG Īpašumi от имени муниципалитета о ремонте муниципальной дороги, ведущей к резиденции и семейной собственности главы муниципалитета.

Основываясь на этих и других фактах, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития в декабре потребовало провести оценку ответственности исполнительного директора и должностных лиц Строительного управления за то, как эти процессы отслеживаются в регионе.

Икшкильское самоуправление сообщило De Facto, что в настоящее время проводится оценка деятельности руководителя Строительного управления и ответственных сотрудников. В свою очередь, вопрос о работе исполнительного директора, курирующего Строительное управление, и соответствии должности будет рассмотрен на заседании совета в феврале.

На этой неделе Индулису Трапиньшу было отправлено еще одно письмо с просьбой объяснить констатированные нарушения в течение семи дней. После их получения есть вероятность, что будет принято решение об отстранении мэра.