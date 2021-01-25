Боятся и Covid-19, и вакцины. Привиться готова лишь половина опрошенных

Из тех, кто говорит дома по-латышски, привиться готовы 58%, а из тех, кто говорит по-русски, - 37% респондентов.

Наибольшую готовность к вакцинации проявили люди солидного возраста - 56% респондентов старше 76 лет заявили, что они намерены пройти вакцинацию, а еще 18%, скорее всего, так сделают. Солидарны с ними и самые молодые (18-24 года) - 61%, что значительно больше общего показателя среди всех опрошенных - 50%.

Доля людей, готовых к вакцинации, также высока среди людей со средним (68%) и высоким (63%) доходом, с высшим образованием (58%).

По данным опроса, 9% респондентов считают, что ни вируса, вызывающего Covid-19, ни эпидемии не существует, еще 8% затруднились с ответом, а 83% не согласились с этим утверждением.

В зависимости от возраста доля "отрицателей" колеблется от 5-6% (самые молодые и самые старые респонденты) до 14% (возрастная группа 45-54 года). Доля тех, кто считает, что вирус и эпидемия существуют, составляет 90% среди пожилых людей и 88-89% среди самых молодых участников.

Доля прямых "отрицателей" среди тех, кто говорит дома по-латышски и по-русски, примерно одинакова - 8% и 11% соответственно, но среди латышей меньше людей, затруднившихся с ответом - 6% по сравнению с 12%. Соответственно, среди носителей латышского языка больше уверенных в том, что вирус и эпидемия реальны - 86% по сравнению с 77%.

Также нет явных различий между столицей, провинциальными городами и сельскими районами. Различия невелики и в регионах, однако в Латгале больше доля затруднившихся с ответом - 15%, а в других регионах - не более 8%.

Единственное исключение - люди с основным образованием, среди которых 29% "отрицателей".

Гораздо большее разнообразие мнений было выявлено в вопросе об опасности коронавируса. Так, 32% считают, что заразность вируса преувеличена, а 28% - что преувеличена тяжесть заболевания. Респонденты из возрастной группы риска считают Covid-19 более опасным.

Среди респондентов старше 76 лет 71% не согласны с утверждением, что Covid-19 не более заразен, чем обычный сезонный грипп", а 51% категорически не согласны. С утверждением о том, что Covid-19 не более серьезен, чем обычный сезонный грипп, не согласны 75% опрощенных в этой возрастной группе и 58% категорически не согласны.

Доля тех, кто не боится заразиться и заболеть, практически одинакова между латышами и русскоязычными респондентами - 28% и 31%. Между регионами также нет принципиальных различий.

Опрос показывает, что восприятие Covid-19 прямо и однозначно связано с уровнем образования - чем ниже уровень образования, тем выше уровень "бесстрашия" и "беспечности".

Так, 51% респондентов с основным образованием заявили, что не боятся заразиться и заболеть, а среди людей с высшим образованием так заявили только 23%. Аналогичные мнения выражает группа с самым низким доходом.

Только 46% респондентов согласились с утверждением, что вакцины от Covid-19 безопасны и не причинят вреда их здоровью, и только 15% полностью согласились с этим.

Эта доля возрастает до 71% в возрастной группе старше 76 лет (но и в этой группе доля тех, кто полностью убежден в безопасности вакцин, составляет лишь 31%) и падает до 28% в группе с низким доходом.