Руководитель больницы о том, видны ли первые результаты вакцинации медиков

Если месяц назад регулярно болели около 200 медработников, то сейчас болеют от 130 до 140 человек, уточнил он.

Однако одной из самых больших проблем по-прежнему остается нехватка персонала, поскольку больница приближается к границе, когда необходимо будет начать сортировку пациентов.

Прививки получили 1600 работников из 3000, две трети сейчас защищены - те, кто был вакцинирован, и те, кто недавно переболел. Муциньш продолжает призывать коллег пройти вакцинацию, но никого нельзя заставить сделать это, так как вакцинация добровольная.