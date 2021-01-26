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Юлия Навальная из автозака
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Семейный врач из Эстонии объяснила, когда нужно бояться побочных эффектов от вакцины

Кармен Йоллер. ФОТО: Konstantin Sednev/PM/Scanpix Baltics

"Побочных эффектов от вакцины не стоит бояться. Абсолютным противопоказанием является то, если в прошлом у вас была потенциально опасная для жизни реакция на какое-либо из веществ, входящих в состав вакцины. Вы уже знаете о таких реакциях, и консультирующий медик поможет оценить, могут ли они повториться", - заверяет в социальных сетях Кармен Йоллер, пишет Rus.Postimees

Легкие и умеренные побочные эффекты возникают и при использовании вакцины от коронавируса. "Известно, что после второго укола побочные эффекты немного сильнее, чем после первого. У пожилых людей в среднем меньше побочных эффектов, и они слабее, чем у молодых. Поэтому, если вам меньше 55 лет и вы получили вакцину, учтите, что на следующий день после вакцинации вы можете почувствовать себя плохо", - отмечает семейный врач.

По словам Йоллер, после первого укола побочных эффектов у нее практически не было, после второго укола имело место легкое недомогание: "Я вхожу в десять процентов. 90 процентов людей обходятся без побочных эффектов".

"Зная, что у меня могут быть определенные побочные эффекты, которые довольно быстро пройдут сами, я в любом случае выбираю вакцину. Я не хочу переболеть заболеванием, которое может протекать для меня крайне непредсказуемо - я же не могу заранее знать, переболею ли я бессимптомно или буду подключена к аппарату ИВЛ", - заключила семейный врач.

Minult on mitmeid kordi küsitud: mis mõte on saada koroonavaktsiini, kui pean selle järel jätkama maski kandmist, hoidma...

Опубликовано Karmen Joller Суббота, 23 января 2021 г.

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