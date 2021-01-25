В Риге женщина намеренно травила ребенка медикаментами. Его состояние оценивается как серьезное

Согласно делу, обвиняемая, руководствуясь необъяснимым мотивом, неоднократно вводила и давала своему несовершеннолетнему ребенку лекарства, не прописанные врачом, с целью вызвать проблемы со здоровьем.

Медикаменты содержали различные активные ингредиенты, в том числе псевдоэфедрин, декстрометорфан и другие вещества. Женщина осознавала опасность этих препаратов для здоровья ребенка.

Подобными действиями, направленными на ухудшение здоровья несовершеннолетнего ребенка, обвиняемая женщина умышленно довела его до состояния, которое можно считать серьезным и опасным для жизни.

Обвиняемой грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет.