Пн, 25.01.2021
Леха, выходи! протестующие у СИЗО "Матросская тишина"
протестующие у СИЗО "Матросская тишина"
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В Риге женщина намеренно травила ребенка медикаментами. Его состояние оценивается как серьезное

Иллюстративное фото ФОТО: Tarica/shutterstock.com

Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому проходит женщина, обвиняемая в длительном отравлении ребенка медикаментами, сообщила LETA пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука.

Согласно делу, обвиняемая, руководствуясь необъяснимым мотивом, неоднократно вводила и давала своему несовершеннолетнему ребенку лекарства, не прописанные врачом, с целью вызвать проблемы со здоровьем.

Медикаменты содержали различные активные ингредиенты, в том числе псевдоэфедрин, декстрометорфан и другие вещества. Женщина осознавала опасность этих препаратов для здоровья ребенка.

Подобными действиями, направленными на ухудшение здоровья несовершеннолетнего ребенка, обвиняемая женщина умышленно довела его до состояния, которое можно считать серьезным и опасным для жизни.

Обвиняемой грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет.

Дело передано в Пардаугавский суд. Первое судебное заседание назначено на 10 февраля.

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