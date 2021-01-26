Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько

Как пишет "Коммерсант", Приходько умер вследствие продолжительной болезни, однако точная причина смерти пока неизвестна. Впрочем, "Коммерсант" сообщает, что он страдал от бокового амиотрофического склероза.

С 1980 по 1997 год Приходько работал в Министерстве иностранных дел, а затем более двадцати лет - в администрации президента РФ и в правительстве. В частности, с 2013 по 2018 год он являлся зампредседателя и руководителем аппарата правительства России, а в январе прошлого года был назначен помощником премьер-министра Михаила Мишустина.

В 2018 году возглавляемый Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о том, как Приходько отдыхал на яхте с миллиардером Олегом Дерипаской и сотрудницей эскорт-агентства Настей Рыбкой.