Президент Чехии помиловал военнослужащих, которые обвинялись в связи со смертью афганца

В октябре 2018 года афганский солдат, которого СМИ опознали как Вахидуллу Хана, убил чешского кинолога и ранил двух других чешских солдат на авиабазе Шинданд на западе Афганистана. Он немедленно сдался и был допрошен чешскими, американскими и афганскими солдатами. Вскоре после этого он скончался в больнице.

В 2021 году чешская военная полиция предъявила обвинения четырем солдатам в шантаже, неподчинении, халатности и неисполнении служебных обязанностей. В начале этого года чешский суд объявил, что обвиняемые солдаты предстанут перед судом. Однако президент Чехии принял решение помиловать солдат, которым в случае признания виновными грозило пожизненное заключение.

Президент "принял во внимание исключительный характер ситуации военного времени (..) и тот факт, что солдаты не были в первую очередь обвинены в насильственных преступлениях", - говорится в заявлении администрации президента. "Он также принял во внимание сложный международный контекст дела и продолжительность расследования, которая составила почти семь лет".

Чешские СМИ ссылаются на отчет Управления уголовных расследований армии США за 2019 год, в котором говорится, что Хан был жестоко избит во время допроса. Газета Respekt приводит слова афганского переводчика, который утверждает, что Хан плакал от боли во время допроса в Чехии и что его также избивали американские солдаты.

В 2018 году газета New York Times сообщила, что американские военные проведут расследование в отношении американских солдат, допрашивавших Хана. Газета также заявила, что Хан не был связан с Талибаном.

Чешские солдаты были отправлены в Афганистан в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка". Они вернулись домой в 2021 году, когда НАТО вывело свои войска из Афганистана, где Талибан вновь захватил власть.