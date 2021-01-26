Путин рекомендовал запретить сравнивать преступления СССР и Германии во Второй мировой войне

О каком именно отождествлении идет речь, однако, не уточняется.

Законопроект было рекомендовано подготовить с участием Российского организационного комитета "Победа" и во время весенней сессии внести в Госдуму.

Срок исполнения поручения президента РФ - 1 июля 2021 года. Ответственным назначен Вячеслав Володин, спикер Госдумы России.

"Рекомендовать Государственной думе Федерального собрания РФ… подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" изменений, направленных на

- сказал Владимир Путин.

Путинский режим давно пытался оправдать преступления коммунистического режима, включая оккупацию стран Балтии и геноцид против народов этих стран.