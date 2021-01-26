Вт, 26.01.2021
Видел, кто кинул? Запомни эту мразь. обкиданный снежками российский ОМОН
обкиданный снежками российский ОМОН
  • RUS TVNET
  • Новости
  • За рубежом
  • Путин рекомендовал запретить сравнивать преступления СССР и Германии во Второй мировой войне
8
1 мин для прочтения

Путин рекомендовал запретить сравнивать преступления СССР и Германии во Второй мировой войне

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент России Владимир Путин рекомендовал подготовить законопроект о запрете публичного отождествления ролей нацистской Германии и СССР во Второй мировой войне, сообщает "Медуза". Как сообщает Кремль, такое поручение он дал по итогам заседания Совета России по культуре и искусству.

О каком именно отождествлении идет речь, однако, не уточняется.

Законопроект было рекомендовано подготовить с участием Российского организационного комитета "Победа" и во время весенней сессии внести в Госдуму.

Срок исполнения поручения президента РФ - 1 июля 2021 года. Ответственным назначен Вячеслав Володин, спикер Госдумы России.

"Рекомендовать Государственной думе Федерального собрания РФ… подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" изменений, направленных на

установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне",

8

- сказал Владимир Путин.

Путинский режим давно пытался оправдать преступления коммунистического режима, включая оккупацию стран Балтии и геноцид против народов этих стран.

Москву особенно раздражают напоминания о печально известном пакте Молотова-Риббентропа, а также приравнивание методов, используемых коммунистическим режимом, к нацистским методам.

Последние новости

НАВЕРХ
Back