Минздрав: возвращения к нормальной жизни стоит ждать не скорее чем через полгода

Он объяснил среди прочего, что, если скорость снижения будет такой же, как в предыдущие две недели, цель, поставленная эпидемиологами - 200 случаев на 100 000 населения - могла бы быть достигнута примерно за месяц. Как сообщалось ранее, при достижении двухнедельного кумулятивного числа случаев в 200 случаев на 100 000 населения можно ослабить ограничения.

Однако "мы не сможем вернуться к нормальной жизни по крайней мере в течение следующих шести месяцев", - сказал министр, добавив, что предварительным условием для этого было радикальное снижение заболеваемости, которое будет идти рука об руку с массовой доступностью вакцины для населения Латвии.