Вт, 26.01.2021
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Минздрав: возвращения к нормальной жизни стоит ждать не скорее чем через полгода

Иллюстративное фото ФОТО: SCANPIX

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил журналистам на пресс-конференции после заседания правительства и совета по кризисному управлению во вторник, 26 января, что в ближайшие шесть месяцев будет невозможно вернуться к нормальной жизни, так как необходимо будет увидеть радикальное снижение заболеваемости Covid-19 и обеспечить широкую доступность вакцин.

Он объяснил среди прочего, что, если скорость снижения будет такой же, как в предыдущие две недели, цель, поставленная эпидемиологами - 200 случаев на 100 000 населения - могла бы быть достигнута примерно за месяц. Как сообщалось ранее, при достижении двухнедельного кумулятивного числа случаев в 200 случаев на 100 000 населения можно ослабить ограничения.

Однако "мы не сможем вернуться к нормальной жизни по крайней мере в течение следующих шести месяцев", - сказал министр, добавив, что предварительным условием для этого было радикальное снижение заболеваемости, которое будет идти рука об руку с массовой доступностью вакцины для населения Латвии.

Министр также обратил внимание на ситуацию в других странах Европы, где началась новая волна Covid-19 из-за новых штаммов коронавируса. "Мы начинаем видеть снижение распространения болезни, но больницы по-прежнему переполнены. Наш долг - предотвратить эту третью волну", - сказал политик.

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