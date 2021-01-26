Прогнозы о возвращении к привычной жизни и новый штамм Covid-19: о чем рассказало правительство

Видео: Пресс-конференция после совместного заседания правительства и совета по кризисному управлению

В пресс-конференции приняли участие:

• премьер-министр Кришьянис Кариньш;

• министр здравоохранения Даниэль Павлютс;

• министр благосостояния Рамона Петравича;

• министр финансов Янис Рейрс;

• директор департамента инфекционных болезней и профилактики SPKC Юрий Перевощиков.

Кариньш: сейчас нельзя говорить о значительных послаблениях после 7 февраля

"Сейчас нельзя говорить о значительном ослаблении ограничений, введенных в связи с распространением Covid-19 после 7 февраля", - признался журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш во вторник, 26 января, после совместного заседания правительства и совета по кризисному управлению.

В связи с ограничением распространения Covid-19 в Латвии до 7 февраля объявлен режим чрезвычайной ситуации, во время которого введен ряд ограничений.

Кариньш признал, что ситуация после 7 февраля еще будет обсуждаться, однако о смягчении ограничений говорить рано.

"Если мы сможем объединиться, чтобы снизить заболеваемость, то прогнозы показывают, что в конце февраля или начале марта мы сможем достичь цифры, при которой можно будет подумать об облегчении ограничений", - пояснил Кариньш, добавив, что текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет думать об облегчении ограничений после 7 февраля.

Павлютс: возвращения к нормальной жизни стоит ждать не скорее чем через полгода

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил журналистам, что в ближайшие шесть месяцев будет невозможно вернуться к нормальной жизни, так как необходимо будет увидеть радикальное снижение заболеваемости Covid-19 и обеспечить широкую доступность вакцин.

Он объяснил среди прочего, что, если скорость снижения будет такой же, как в предыдущие две недели, цель, поставленная эпидемиологами - 200 случаев на 100 000 населения - могла бы быть достигнута примерно за месяц. Как сообщалось ранее, при достижении двухнедельного кумулятивного числа случаев в 200 случаев на 100 000 населения, можно ослабить ограничения.

Однако "мы не сможем вернуться к нормальной жизни по крайней мере в течение следующих шести месяцев", - сказал министр, добавив, что предварительным условием для этого было радикальное снижение заболеваемости, которое будет идти рука об руку с массовой доступностью вакцины для населения Латвии.

Кариньш: распространение нового штамма Covid-19 призывает быть особо бдительными

"Распространение нового типа Covid-19 делает нас особенно бдительными", - подчеркнул премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции во вторник, 26 января, после заседания правительства.

Премьер-министр признал, что в настоящее время широкое распространение Covid-19 в Латвии остановлено, однако еще предстоит пройти долгий путь, чтобы добиться значительного снижения заболеваемости Covid-19.

При этом премьер-министр отметил, что в мире, в том числе в Латвии, уже выявлен еще более заразный и опасный тип коронавируса.

"Нам нужно быть особенно бдительными и соблюдать все эпидемиологические меры предосторожности. Если люди думали, что пришло время куда-то поехать, я рекомендую этого не делать, особенно с учетом рисков, связанных с новым штаммом вируса", - сказал премьер.