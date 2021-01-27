В США объявлена общенациональная тревога

"Информация предполагает, что некоторые идеологически мотивированные экстремисты, возражающие против осуществления государственной власти и смены президента, а также из-за других предполагаемых обид, подпитываемых ложными нарративами, могут продолжать мобилизацию для подстрекательства или совершения насилия", - сказано в сообщении министерства.

В бюллетене национальной системы предупреждения о терроризме указано, что

повышенная угроза нападения "будет существовать в ближайшие недели после удачной инаугурации президента". 1

"Однако насильственные беспорядки продолжаются в последние дни, и мы по-прежнему обеспокоены тем, что люди, разочарованные осуществлением государственной власти и сменой президента могут продолжать мобилизовать широкий круг идеологически мотивированных субъектов для подстрекательства или совершения насилия", - говорится в сообщении.

Министерство указывает, что с прошлого года выросли угрозы со стороны местных насильственных экстремистов, которых мотивируют установленные в связи с Covid-19 ограничения, победа Байдена над Дональдом Трампом на президентских выборах, насилие полиции и нелегальная иммиграция.

В министерстве пояснили, что эти мотивы сохранятся в дальнейшие месяцы и нападение сторонников Трампа на Капитолий 6 января может воодушевить экстремистов "выступить против местных должностных лиц и правительственных объектов".

Галерея: Нападение на Капитолий в США