Полиция просит обвинить педофила, который изнасиловал двух девочек и заставлял их принимать наркотики

Летом 2020 года правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над двумя 12-летними девочками.

Информация, полученная в ходе расследования, указывает, что мужчина познакомился с девочками на улице, после чего позвал их к себе домой, изнасиловал, заставил употреблять наркотики, а также угрожал одной из них.

После получения и обобщения необходимых доказательств в декабре прошлого года уголовное дело было передано в прокуратуру.

Днем 24 июля 2020 года женщина обратилась в 3-й отдел уголовного розыска Центрального управления Уголовной полиции и сообщила, что ее малолетняя дочь рассказала, что ее изнасиловали.

На тот момент личность мужчины не была установлена, девочке было известно только его имя и то, что он проживал где-то в центре Риги.

Уголовное дело было возбуждено немедленно. Полиция провела активное расследование и оперативные мероприятия с целью установления личности и задержания преступника. Выяснилось, что в начале марта 2020 года упомянутый мужчина изнасиловал двух 12-летних девочек.

Жертвы были заперты в квартире без возможности уйти, также мужчина силой заставлял их употреблять наркотики. Одну из девочек он угрожал избить.

В свою очередь, мужчина продолжал преследовать и насиловать вторую девочку еще долго после произошедшего, с начала марта 2020-го по 24 июля того же года.

Проведя обширный комплекс следственно-оперативных мероприятий, уже в день поступления заявления сотрудники отдела уголовного розыска Главного управления криминальной полиции Государственной полиции выяснили личность возможного виновного и его местонахождение.

Напомним, что подозреваемый мужчина 1959 года рождения ранее был судим за изнасилование несовершеннолетней. Поздно вечером того же дня полиция арестовала его и произвела обыск в его доме, в ходе которого были обнаружены и изъяты наркотики - амфетамин. Подозреваемый заключен под стражу.

В ходе расследования были выяснены обстоятельства происшествия, получены и подтверждены необходимые доказательства, и в конце декабря 2020 года материалы были переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела в соответствии с частью третьей статьи 159 (об изнасиловании лица моложе 16 лет), части шестой статьи 160 (о сексуальном насилии в отношении лица моложе 16 лет), части второй статьи 251 (о поощрении несовершеннолетнего к употреблению наркотиков), части 1 статьи 253 (о незаконном хранении наркотиков), статьей 132 (об угрозах совершения убийства и применения тяжких телесных повреждений), статьей 1321 (о неоднократном и продолжительном слежении и угрозах) и части первой статьи 152 (о незаконном лишении свободы).

Полиция призывает родителей обращать внимание на то, как их дети проводят свободное время, в том числе на то, с кем они общаются в Интернете и с кем встречаются.