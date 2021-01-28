В Риге полиция прервала вечеринку иностранных студентов; они пытались спрятаться под кроватью и в шкафу

Во вторник, 26 января, Рижская муниципальная полиция получила вызов из дома на улице Блауманя.

"В момент, когда полицейские вошли в квартиру, многие "тусовщики" успели спрятаться - кто-то под кроватью, кто-то - в шкафу. Богато накрытый стол и выпитая бутылка алкоголя доказывали, что в квартире гораздо больше человек", - говорит представитель полиции Том Садовскис.

При проверке документов было констатировано, что нарушители - студенты по обмену из Франции и Италии из высшей школы Turiba. 9

Каждый был оштрафован на 300 евро.

Turiba обещает провести проверку по факту произошедшего. В случае обнаружения или повторения серьезных нарушений студенты могут лишиться стипендии Erasmus и будут вынуждены вернуться домой.