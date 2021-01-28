Чт, 28.01.2021
Я была в полном шоке. Ничего подобного со мной никогда в жизни не случалось Индра Вилипсоне, чью квартиру планирует конфисковать полиция
Индра Вилипсоне, чью квартиру планирует конфисковать полиция
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  • В Риге полиция прервала вечеринку иностранных студентов; они пытались спрятаться под кроватью и в шкафу
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В Риге полиция прервала вечеринку иностранных студентов; они пытались спрятаться под кроватью и в шкафу

ФОТО: скриншот

На этой неделе полиция прервала вечеринку в квартире в Риге, участниками которой были студенты по обмену из Франции и Италии, сообщает Dienas ziņas.

Во вторник, 26 января, Рижская муниципальная полиция получила вызов из дома на улице Блауманя. 

"В момент, когда полицейские вошли в квартиру, многие "тусовщики" успели спрятаться - кто-то под кроватью, кто-то - в шкафу. Богато накрытый стол и выпитая бутылка алкоголя доказывали, что в квартире гораздо больше человек", - говорит представитель полиции Том Садовскис.  

При проверке документов было констатировано, что нарушители - студенты по обмену из Франции и Италии из высшей школы Turiba.

Каждый был оштрафован на 300 евро.

Turiba обещает провести проверку по факту произошедшего. В случае обнаружения или повторения серьезных нарушений студенты могут лишиться стипендии Erasmus и будут вынуждены вернуться домой.

Видео: Сюжет Dienas ziņas (на латышском языке).

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