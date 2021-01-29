Телеканал "Россия 1" снял сюжет о "дворце Путина": здание назвали гостиницей

"В самом "дворце" одни голые бетонные стены. И нет даже намека на то, что показано в этом фильме", - говорится в самом начале сюжета, который снял российский журналист Александр Рогаткин.

В сюжете показаны ремонтные работы, которые ведутся в здании.

"Ни золотых орлов, ни мраморных колонн - по всему зданию идут отделочные работы", - говорит журналист.

Один из строителей сообщил, что это "гостиница с номерами, общими зонами, бассейном". 8

"В своем фильме, напичканном компьютерном графикой, Навальный рисует нам другое, совсем не отель", - говорится в сюжете.

По словам Рогаткина, съемочную группу пустили во "дворец" по разрешению владельца, имя которого не называется. Он также отметил, что в будущем, возможно, владелец даст пресс-конференцию.

Полный сюжет выйдет в программе "Вести".

Ранее сообщалось, что утром 29 января издание Mash опубликовало небольшое видео, снятое, по утверждениям авторов, во "дворце Путина". В ролике продолжительностью шесть минут содержится около четырех минут съемок непосредственно из здания. В нем говорится, что особняк достроен только снаружи, а внутри работы не дошли даже до стадии отделки помещений.