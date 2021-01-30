Рига во власти снега: на дорогах образуются наносы, опаздывает общественный транспорт

К очистке и обработке дорог привлечена вся зимняя техника - всего 50 единиц, работа продолжится на протяжении всего дня.

Как указали в департаменте сообщения Рижской думы, в субботу передвижение может быть осложнено, поэтому важно соблюдать осторожность, заранее планировать маршрут, держать большую дистанцию до едущего впереди транспорта, не совершать резких маневров, а также выбирать скорость, соответствующую состоянию дорожного покрытия улиц.

Данные Rīgas satiksme свидетельствуют, что утром в субботу задержка в движении автобусов и троллейбусов составляла 10 минут, тогда как движение трамваев нарушено не было. 82

Приоритетно очищаются магистральные улицы, мосты, путепроводы, велоинфраструктура и улицы, на которых курсирует общественный транспорт, далее следуют улицы меньшего значения или районные улицы, поэтому особенно осложненным может быть выезд именно на улицы меньшего значения.

Департамент сообщения просит принять во внимание, что во время интенсивного снегопада значительно количество снега на улицах может повторно появиться в очень короткое время, в том числе и сразу же после очистки. Магистральные улицы полностью должны быть очищены от снега и обработан противоскользящими материалами спустя три часа после окончания снегопада.

Если во время умеренного снега очистка улиц столицы для получения оптимального результата производится один раз в день - сразу же после окончания осадков, то предусматривается, что во время метели очистка проезжей части и велоинфраструктуры в течение дня может проводиться минимум три раза.

Галерея: Снежное утро в столице

Пассажирам общественного транспорта нужно считаться с тем, что движение автобусов, троллейбусов и трамваем может отставать от графика. 82