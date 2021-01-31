Тайна перевала Дятлова раскрыта?! Исследователи предоставили правдоподобную версию произошедшего

В 1959 году после нескольких недель поисков были обнаружены замерзшие трупы девяти без вести пропавших лыжников. В палатке, которую молодые люди поставили у "Горы мертвецов" на Урале, была вырезана дыра, из которой вели следы босых ног, хотя на улице стояли сильные морозы. Позже в радиусе ста метров от лагеря были обнаружены полуобнаженные трупы молодых людей. Кто-то пытался зажечь огонь, другой залез на дерево. У одного из студентов был вырван язык, а у его товарища - разорвана грудь.

Следователи констатировали, что молодые люди в спешке покинули палатку, оставив все вещи, включая недоеденный ужин и одежду.

В апреле 2013 года Telegraph так описывал ужасающую картину:

"Следователи обнаружили на снегу следы восьми-девяти человек. У кого-то на ногах были носки, у кого-то только один ботинок, некоторые были вообще босиком. Следы вели в ближайший лес, но через 500 метров исчезали.

Тела первых двух мужчин, одетых только в нижнее белье, были найдены на опушке леса, рядом со сгоревшим костром. Еще три тела, в том числе лидера группы Дятлова и одной женщины, были найдены между палаткой и костром в таком положении, как будто они пытались вернуться в палатку. Через два месяца были обнаружены частично одетые остальные четверо участников похода. Их тела выглядели так, как будто они попали в автомобильную аварию, у одной из женщин был вырван язык. Их одежда и тела содержали небольшие следы радиации.

Следователи быстро закрыли дело, официально заявив, что лыжники погибли в результате непредвиденного природного явления, которого невозможно было избежать".

Через три года после инцидента это место тщательно охранялось, а все документы, связанные с расследованием, держались в секрете.

ФОТО: Gaume/Puzrin

"Что-то неожиданное заставило участников экспедиции разрезать палатку изнутри и бежать в сторону леса, более чем на километр вниз по склону. Почти без одежды, в холод и ветер", - написано в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Communications Earth & Environment.

Существует много теорий о том, что же произошло той ночью. Некоторые из них довольно пугающие и невероятные, но одно из наиболее приземленных и реалистичных объяснений - это была лавина. Правда, многие исследователи отвергли этот вариант по нескольким причинам: склон холма не был достаточно крутым, чтобы образовалась опасная лавина; не было никаких свидетельств схода лавины; а также некоторые травмы не были типичными для пострадавших от лавины.

Спустя десятилетия после того, как дело было закрыто, в прошлом году в России было начато новое расследование, результатом которого стало самое правдоподобное объяснение - все-таки это была лавина.

Теперь, в ходе независимого расследования, следователи пришли к аналогичному выводу, найдя новые научные доказательства в поддержку теории лавины.

Разработанная исследователями модель показывает, что лавина образовалась из-за того, что участники экспедиции рыли яму в снегу, где можно было бы построить палатку и спастись от ветра.

"Если бы они не вырыли яму в склоне, ничего бы не произошло", - сказал один из исследователей.