Больной вопрос для Латвии - вакцины. Кто не дозаказал и что теперь делать?

В служебной проверке, начатой новым министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом, ответственные вряд ли найдутся. Обоснованность решений не прослеживается, ответственных лиц нет, а министр вынужден общаться с чиновниками своего министерства через постановления. На этой неделе он выпустил такое одно, в котором призвал создать порядок для будущих решений по вакцинам, сообщает Nekā personīga.

Низкие темпы. Нехватка вакцин

В настоящее время в Латвии вторая наименьшая доля вакцинированного населения в ЕС.

Сейчас вакцинируются практически только те, кто уже получил первую дозу вакцины. Ни для кого другого вакцины, по сути, нет. Темпы вакцинации не увеличатся в ближайшие недели, поскольку Латвия на данный момент заказала лишь небольшое количество вакцин Pfizer и BioNTech, наиболее широко доступных в Европе.

Латвии было доступно 1,29 млн доз. Из них 860 тысяч можно было заказать сразу, но Латвия попросила только 97 тысяч. 2

Из-за ошибок при подготовке вакцинации должность потеряла Илзе Винькеле, но до сих пор неизвестно, кто решил, что Латвия купит лишь небольшую часть того, что есть в наличии.

Контракты с производителями заключает Национальная служба здравоохранения, рассказал Кабинету министров и общественности о выбранных вакцинах директор Государственного агентства лекарств. Ни руководство этих учреждений, ни чиновники Минздрава сейчас не согласны на интервью. Единственный раз, когда общественности разъясняли выбор вакцин, была совместная пресс-конференция на следующий день после того, как премьер-министр потребовал отставки Винькеле.

Какие сделаны выводы?

Сразу после вступления в должность новый министр здравоохранения приказал провести служебную проверку того, был ли выбор вакцин законным и обоснованным. Три представителя Минздрава и Государственной канцелярии должны выполнить ее до 1 февраля.

Теперь известно, что бывший министр здравоохранения ввела общественность в заблуждение относительно вакцин. На пресс-конференции после заседания правительства 29 декабря она отрицала, что Латвия закупила меньше вакцин, чем могла. Она считает, что ответственность за ошибку с вакциной должно нести все правительство. Оно одобриол выделение денег, но никто не задавал вопросов.

Теперь Латвия заказывает дополнительные вакцины - как у Pfizer, так и у других производителей. 2

На этой неделе Павлютс поручил госсекретарю Министерства здравоохранения разработать процедуры для будущих решений по вакцинам. В письме министра говорится, что "были случаи, когда руководство Минздрава не было проинформировано о том, что принято решение не подавать заявки на имеющиеся количества вакцины".

Ставка на AstraZeneca - почему и какой статус на сегодня?

Основное оправдание небольшой закупки вакцин Pfizer состоит в том, что на момент выбора Латвия уже заказала более миллиона вакцин у другого производителя, AstraZeneca.

Они дешевле и проще в использовании. 2