Больной вопрос для Латвии - вакцины. Кто не дозаказал и что теперь делать?
Решение Министерства здравоохранения отказаться от большинства предложенных Латвии вакцин Pfizer означает, что по темпам вакцинации мы еще больше отстанем от соседних стран.
Решение Министерства здравоохранения отказаться от большинства предложенных Латвии вакцин Pfizer означает, что по темпам вакцинации мы еще больше отстанем от соседних стран.
В служебной проверке, начатой новым министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом, ответственные вряд ли найдутся. Обоснованность решений не прослеживается, ответственных лиц нет, а министр вынужден общаться с чиновниками своего министерства через постановления. На этой неделе он выпустил такое одно, в котором призвал создать порядок для будущих решений по вакцинам, сообщает Nekā personīga.
Низкие темпы. Нехватка вакцин
В настоящее время в Латвии вторая наименьшая доля вакцинированного населения в ЕС.
Сейчас вакцинируются практически только те, кто уже получил первую дозу вакцины. Ни для кого другого вакцины, по сути, нет. Темпы вакцинации не увеличатся в ближайшие недели, поскольку Латвия на данный момент заказала лишь небольшое количество вакцин Pfizer и BioNTech, наиболее широко доступных в Европе.
Из-за ошибок при подготовке вакцинации должность потеряла Илзе Винькеле, но до сих пор неизвестно, кто решил, что Латвия купит лишь небольшую часть того, что есть в наличии.
Контракты с производителями заключает Национальная служба здравоохранения, рассказал Кабинету министров и общественности о выбранных вакцинах директор Государственного агентства лекарств. Ни руководство этих учреждений, ни чиновники Минздрава сейчас не согласны на интервью. Единственный раз, когда общественности разъясняли выбор вакцин, была совместная пресс-конференция на следующий день после того, как премьер-министр потребовал отставки Винькеле.
Какие сделаны выводы?
Сразу после вступления в должность новый министр здравоохранения приказал провести служебную проверку того, был ли выбор вакцин законным и обоснованным. Три представителя Минздрава и Государственной канцелярии должны выполнить ее до 1 февраля.
Теперь известно, что бывший министр здравоохранения ввела общественность в заблуждение относительно вакцин. На пресс-конференции после заседания правительства 29 декабря она отрицала, что Латвия закупила меньше вакцин, чем могла. Она считает, что ответственность за ошибку с вакциной должно нести все правительство. Оно одобриол выделение денег, но никто не задавал вопросов.
На этой неделе Павлютс поручил госсекретарю Министерства здравоохранения разработать процедуры для будущих решений по вакцинам. В письме министра говорится, что "были случаи, когда руководство Минздрава не было проинформировано о том, что принято решение не подавать заявки на имеющиеся количества вакцины".
Ставка на AstraZeneca - почему и какой статус на сегодня?
Основное оправдание небольшой закупки вакцин Pfizer состоит в том, что на момент выбора Латвия уже заказала более миллиона вакцин у другого производителя, AstraZeneca.
Латвия подписала договор о закупке вакцин AstraZeneca в августе. В сентябре латвийское представительство компании было приглашено в Совет по иммунизации, что вызвало слухи об особой благосклонности к компании. Однако ее латвийский офис подчеркивает, что не участвовал в переговорах по контракту.
Совет по иммунизации - это ученые и эксперты, которые бесплатно консультируют государственные органы. Его представители отрицают, что говорили министерству, сколько вакцин и каких именно покупать. Представительство AstraZeneca поясняет, что компанию попросили предоставить информацию о готовящейся вакцине.
В Европе вакцина AstraZeneca была зарегистрирована только на этой неделе. Новость была омрачена спором между Европейской комиссией и производителем по поводу запланированного сокращения поставок. Несмотря на опасения Германии по поводу воздействия вакцины на пожилых людей, все участники комиссии Европейского агентства лекарственных средств проголосовали за вакцину, включая представителя Латвийского агентства лекарств.
Как спасаться сейчас?
Массовая вакцинация начнется не раньше апреля. А пока основным оружием в борьбе с вирусом будет более обширное тестирование с использованием экспресс-тестов.
Министерство здравоохранения до сих пор выступало против использования экспресс-тестов. Они намного дешевле и быстрее, но и чаще ошибаются. Чтобы убедить министерство, Кариньш даже обратился за помощью ко Всемирной организации здравоохранения. На этой неделе правительство одобрило закупку экспресс-тестов для использования в домах престарелых.
Осенью министры обсуждали увеличение ресурсов SPKC. В Минздраве заявили, что в этом нет необходимости.
В настоящее время Латвия заказала вакцины, которых хватило бы для вакцинации более трех миллионов человек. Они - от пяти разных производителей, но зарегистрированы из них пока три. Также ведутся переговоры с другими фармацевтическими компаниями, которые разрабатывают свои вакцины.