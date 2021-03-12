Многие из нас мечтают о долгой молодости, хорошем здоровье и стройной фигуре - все эти вещи идут рука об руку. Живя в то время, когда у нас есть доступ к разнообразным информационным источникам почти на любую тему, мы нередко забываем о том, что не всем из них можно верить, особенно когда это касается нашего здоровья. В этом вопросе до сих пор нужно доверять только сертифицированным медикам, а не просторам интернета, даже если вы просто решили сесть на диету. Сегодня поговорим о некой специфичной диете, которая становится все популярнее. И немного о глютене, целиакии, безглютеновой диете и моде.