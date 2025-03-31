София Стужук рассекретила имя пятого ребенка

"25.03.25 в 16:30 родилась наша еще одна девчонка, Юния - Юна. Юночка", - написала София на своей странице в Instagram.

Текст она сопроводила видео с участием супруга Антона Левданского и новорожденной дочери.

Соня добавила, что вес малышки при появлении на свет - три килограмма, а рост - 52 сантиметра.

Напомним, отцом пятого ребенка Софии является ее супруг из Латвии Антон Левданский, за которого она вышла замуж в 2023 году. В том же году она родила девочку Василису. Кроме Юны и Василисы, в семье растут также дети блогера от брака с Дмитрием Стужуком - Оливия, Лолита и Давид.

Отметим, что Юнию и Василису София Стужук рожала дома без помощи медиков в надувном бассейне. Ей активно помогал муж. В режиме реального времени она снимала сторис и делилась своими ощущениями.

Как отметила блогер, эти роды дались ей сложнее - предшествующие им схватки вызывали у нее тахикардию и панические атаки. Стужук объяснила их страхом после опыта четвертых родов и жалостью к себе.

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