Причины развода Лопес, что за пластика у Пугачевой и с кем встречается Энистон?

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В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса. На этот раз вновь говорим про Аллу Пугачеву и двух Дженнифер - Лопес и Энистон.
В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса. На этот раз вновь говорим про Аллу Пугачеву и двух Дженнифер - Лопес и Энистон.
Внимание! Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает громкие слухи и сплетни о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
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