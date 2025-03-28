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Причины развода Лопес, что за пластика у Пугачевой и с кем встречается Энистон?

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Что за пластика у Аллы Пугачевой?
Дженнифер Энистон и Алла Пугачева
Дженнифер Энистон и Алла Пугачева Фото: Instagram/ кадр из видео/ коллаж TVNET

В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса. На этот раз вновь говорим про Аллу Пугачеву и двух Дженнифер - Лопес и Энистон.

Внимание! Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает громкие слухи и сплетни о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.

  1. Что за пластика у Аллы Пугачевой? 
  2. С кем у Дженнифер Энистон роман?
  3. Почему развелась Лопес?

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

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Что за пластика у Аллы Пугачевой?
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