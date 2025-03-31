Видео Меладзе впервые вывел на сцену 10-летнего сына

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе с детьми проживают в Испании. Если верить словам Левы из группы "Би-2", то они выбрали для жизни Марбелью.

Хотя Валерий Меладзе скрывает свою личную жизнь от публики, его супруга часто делится забавными видео в соцсетях. У артиста плотный концертный график.

Теперь, как оказалось, иногда с ним на выступления ездит 10-летний сын Лука.

Мальчик играет на нескольких музыкальных инструментах. Сначала Лука учился игре на барабанах, потом - на обычной гитаре и бас-гитаре, а после - на саксофоне и кларнете. Валерий предложил ему выступить с ним на каком-нибудь концерте.

"Ну что тут скажешь? Горжусь, восхищаюсь и очень люблю!" - подписала видео Джанабаева.

Напомним, в начале 2022 года звезды покинули Россию, обосновавшись в Грузии, а затем переехали в Испанию.

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