Пн, 31.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Видео Меладзе впервые вывел на сцену 10-летнего сына

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Валерий Меладзе на сцене с сыном
Валерий Меладзе на сцене с сыном Фото: Кадр из видео

Несколько дней назад супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками видео, где показала первое выступление сына вместе с отцом. 

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе с детьми проживают в Испании. Если верить словам Левы из группы "Би-2", то они выбрали для жизни Марбелью. 

Хотя Валерий Меладзе скрывает свою личную жизнь от публики, его супруга часто делится забавными видео в соцсетях. У артиста плотный концертный график. 
Теперь, как оказалось, иногда с ним на выступления ездит 10-летний сын Лука. 

Мальчик играет на нескольких музыкальных инструментах. Сначала Лука учился игре на барабанах, потом - на обычной гитаре и бас-гитаре, а после - на саксофоне и кларнете. Валерий предложил ему выступить с ним на каком-нибудь концерте. 

"Ну что тут скажешь? Горжусь, восхищаюсь и очень люблю!" - подписала видео Джанабаева.

Напомним, в начале 2022 года звезды покинули Россию, обосновавшись в Грузии, а затем переехали в Испанию. 

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти