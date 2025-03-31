Все мы хотим чувствовать себя молодыми душой независимо от возраста, быть активными, жизнерадостными и бодрыми в повседневной жизни. Своевременная забота о здоровье сердца, в том числе профилактические обследования и знание основных факторов риска, может значительно повысить шансы сохранить здоровье в среднем и пожилом возрасте. На что следует обращать внимание в повседневной жизни и что можно сделать, чтобы позаботиться о здоровье сердца, рассказывает Агнесе Юрса (Agnese Jursa), помощник фармацевта аптечной сети Apotheka.
Как заботиться о здоровье своего сердца каждый день?
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"Профилактика - залог здоровья. Вот почему важно регулярно посещать семейного врача, а не только тогда, когда ты почувствуешь себя плохо. Один раз в год твой врач будет назначать анализы крови и другие необходимые исследования для определения уровня холестерина и сахара в крови, а также для измерения артериального давления. При этом важно ежедневно соблюдать рекомендации по здоровому образу жизни и при необходимости уделять особое внимание здоровью сердца", - говорит Агнесе Юрса (Agnese Jursa).
- Какой уровень холестерина считается нормальным?
- Какой уровень глюкозы считается нормальным?
- Какое артериальное давление считается нормальным?
- Как сохранить здоровье сердца и поддерживать показатели в пределах нормы?
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