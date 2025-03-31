Пн, 31.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Как заботиться о здоровье своего сердца каждый день?

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Продолжение статьи
1 / 5
Далее
Какой уровень холестерина считается нормальным?
Сердце из рук
Сердце из рук Фото: Пресс-фото

Все мы хотим чувствовать себя молодыми душой независимо от возраста, быть активными, жизнерадостными и бодрыми в повседневной жизни. Своевременная забота о здоровье сердца, в том числе профилактические обследования и знание основных факторов риска, может значительно повысить шансы сохранить здоровье в среднем и пожилом возрасте. На что следует обращать внимание в повседневной жизни и что можно сделать, чтобы позаботиться о здоровье сердца, рассказывает Агнесе Юрса (Agnese Jursa), помощник фармацевта аптечной сети Apotheka.

"Профилактика - залог здоровья. Вот почему важно регулярно посещать семейного врача, а не только тогда, когда ты почувствуешь себя плохо. Один раз в год твой врач будет назначать анализы крови и другие необходимые исследования для определения уровня холестерина и сахара в крови, а также для измерения артериального давления. При этом важно ежедневно соблюдать рекомендации по здоровому образу жизни и при необходимости уделять особое внимание здоровью сердца", - говорит Агнесе Юрса (Agnese Jursa).
 

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Продолжение статьи
1 / 5
Далее
Какой уровень холестерина считается нормальным?
Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти