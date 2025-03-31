Как заботиться о здоровье своего сердца каждый день?

"Профилактика - залог здоровья. Вот почему важно регулярно посещать семейного врача, а не только тогда, когда ты почувствуешь себя плохо. Один раз в год твой врач будет назначать анализы крови и другие необходимые исследования для определения уровня холестерина и сахара в крови, а также для измерения артериального давления. При этом важно ежедневно соблюдать рекомендации по здоровому образу жизни и при необходимости уделять особое внимание здоровью сердца", - говорит Агнесе Юрса (Agnese Jursa).

