Мошенники рассылают поддельные электронные письма с приглашением на вакцинацию от Covid-19

В министерстве отмечают, что скоро у всех жителей Латвии будет возможность записаться на вакцинирование от Covid-19 на специально разработанном сайте manavakcina.lv, которым будет управлять Минздрав. Подать заявку можно будет путем авторизации через портал Latvija.lv, где данные пользователей защищены.