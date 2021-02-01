Пн, 1.02.2021
Сейчас уже будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там был достаточно сложный объект, было много кредиторов. Мне удалось стать бенефициаром. Это - находка. Место шикарное. Аркадий Ротенберг о "дворце Путина"
Аркадий Ротенберг о "дворце Путина"
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Юлию Навальную оштрафовали за участие в акции 31 января

Юлия Навальная ФОТО: Reuters/ScanPix

Щербинский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей (218 евро) Юлию Навальную, жену политика Алексея Навального, сообщает "Медуза" со ссылкой на заявление адвоката Навальной Светланы Давыдовой.

Навальную признали виновной по статье об участии в несанкционированном митинге. Ее задержали днем 31 января на акции протеста в Москве, больше трех часов продержали в полиции, после чего отпустили с административным протоколом.

Напомним, что в воскресенье, 31 января, в десятках городов России и мира прошли митинги в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального с требованием отпустить его на свободу. 

В Москве и Петербурге сторонники Навального устроили массовые шествия, в столице силовики не давали протестующим собраться в одной точке. Команда Навального меняла точки сбора. 

"Открытые медиа" подсчитали примерное количество протестующих в городах России: Санкт-Петербург до 30 000, Москва до 15 000, Екатеринбург до 13 000, Новосибирск до 10 000, Краснодар до 6 000, Челябинск до 5 000. Данные - неподтвержденные. Например, МВД России заявило о двух тысячах участников в Москве. 

Полиция жестко задерживала и избивала протестующих. В Санкт-Петербурге людей били дубинками, применяли газ и электрошокер. 

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По данным "ОВД-Инфо" на 21:30 по Риге, в связи с акциями протеста, по всей России задержаны 5000 человек. Это рекорд. И больше, чем на акции 23 января. 

В 16:25 по Риге штаб Навального объявил, что акция завершена и вскоре сообщил о новой - Москва, 2 февраля, Симоновский суд, 10:00. Cуд будет решать, заменять ли Алексею Навальному условный срок на реальный.

Акции в поддержку Алексея Навального прошли в Лондоне, Хельсинки, Тбилиси и на Кипре.

Галерея: Протесты в России 31/01/2021 

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