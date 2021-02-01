Юлию Навальную оштрафовали за участие в акции 31 января

Навальную признали виновной по статье об участии в несанкционированном митинге. Ее задержали днем 31 января на акции протеста в Москве, больше трех часов продержали в полиции, после чего отпустили с административным протоколом.

Напомним, что в воскресенье, 31 января, в десятках городов России и мира прошли митинги в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального с требованием отпустить его на свободу.

В Москве и Петербурге сторонники Навального устроили массовые шествия, в столице силовики не давали протестующим собраться в одной точке. Команда Навального меняла точки сбора.

"Открытые медиа" подсчитали примерное количество протестующих в городах России: Санкт-Петербург до 30 000, Москва до 15 000, Екатеринбург до 13 000, Новосибирск до 10 000, Краснодар до 6 000, Челябинск до 5 000. Данные - неподтвержденные. Например, МВД России заявило о двух тысячах участников в Москве.

Полиция жестко задерживала и избивала протестующих. В Санкт-Петербурге людей били дубинками, применяли газ и электрошокер.

По данным "ОВД-Инфо" на 21:30 по Риге, в связи с акциями протеста, по всей России задержаны 5000 человек. Это рекорд. И больше, чем на акции 23 января.

В 16:25 по Риге штаб Навального объявил, что акция завершена и вскоре сообщил о новой - Москва, 2 февраля, Симоновский суд, 10:00. Cуд будет решать, заменять ли Алексею Навальному условный срок на реальный.

Акции в поддержку Алексея Навального прошли в Лондоне, Хельсинки, Тбилиси и на Кипре.