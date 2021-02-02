Вт, 2.02.2021
Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Режим ЧС продлен до 6 апреля, в части магазинов снимут ограничения, пересечение границы - ограничат
4
4 мин для прочтения

Режим ЧС продлен до 6 апреля, в части магазинов снимут ограничения, пересечение границы - ограничат

  • Режим ЧС продлен до 6 апреля
  • Со следующей недели в некоторых магазинах снимут ограничения на покупки
  • Концептуально решено о запрете на въезд из Великобритании, Ирландии и Португалии
  • Ученики 1-2 классов вернутся в школы
Кришьянис Кариньш ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня, 2 февраля, состоялось очередное совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором было принято решение продлить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до 6 апреля, а также пересмотреть некоторые ограничения. RUS TVNET представляет пресс-конференцию по итогам заседания. 

В пресс-конференции принимают участие:

  • Премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV)
  • Министр здравоохранения Даниэль Павлютс
  • Министр экономики Янис Витенбергс
  • Министр образования и науки Илга Шуплинска
  • Министр транспорта Талис Линкайтс
  • Директор департамента инфекционных болезней и профилактики Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков

Видео: запись пресс-конференции после заседания Правительства

Режим ЧС в Латвии продлен до 6 апреля

Во вторник, 2 февраля, на совместном заседании Кабинета министров и Совета по антикризисному управлению была достигнута договоренность о продлении чрезвычайного положения до 6 апреля, сообщил СМИ премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV).

Чрезвычайное положение, предусматривающее меры по ограничению распространения Covid-19, было объявлено 9 ноября прошлого года.

На заседании было заслушано сообщение Минздрава о ситуации с заболеваемостью Covid-19 и необходимых мерах безопасности. Минздрав предложил ввести новую стратегию управления рисками в связи с распространением Covid-19 - принцип светофора, определив четыре группы эпидемиологических показателей, в соответствии с которыми устанавливаются ограничения.

  • В настоящее время Латвия находится в первой, темно-красной категории, так как кумулятивная 14-дневная заболеваемость составляет 561,26 случая на 100 000 населения.
  • Режим ЧС в стране может сохраняться до тех пор, пока Латвия будет находиться в этой категории, но может быть отменено, как только она перейдет во вторую, красную категорию, одновременно могут быть смягчены отдельные ограничения. Эта категория предусматривает, что 14-девная заболеваемость в стране составляет 100-200 случаев на 100 000 населения. В этом случае могут быть смягчены ограничения на собрания, торговлю, разрешены индивидуальные занятия спортом в помещениях, постепенно может возобновиться очное обучение, разрешено посещение мест общепита.
  • Третья, оранжевая категория предусматривает, что 14-дневная заболеваемость составляет 20-100 случаев на 100 000 населения. На этом этапе ограничения могут быть смягчены еще больше - будет разрешено собираться, разрешены торговля, работа учреждений культуры, спортивные занятия в помещениях.
  • Последняя, зеленая категория предусматривает, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 снизилась до 20 случаев на 100 000 населения и можно вернуться к обычной жизни с небольшими ограничениями.

Со следующей недели в некоторых магазинах снимут ограничения на покупки

Со следующей недели, с 8 февраля, в отдельных магазинах можно будет приобрести все товары, будут вновь работать книжные магазины, свидетельствует информация агентства LЕТА о решениях, принятых на заседании правительства.

Как сообщил в Twitter министр экономики Янис Витенбергс, правительство во вторник, 2 февраля, концептуально одобрило принципы безопасной торговли, которые предусматривают более строгие требования.

"В переходный период с 8 февраля торговать на месте всем ассортиментом товаров смогут магазины, где в основном продаются продукты питания и средства гигиены, а также книжные магазины",

4

- сообщил Витенбергс.

Решение правительства не предусматривает, что работу полностью смогут возобновить все места торговли. Изменения будут относиться к тем магазинам, которые смогут выполнить требование о том, что большинство товаров - продукты питания или средства гигиены.

Также правительство постановило не менять список товаров, которыми не разрешено торговать во время режима чрезвычайной ситуации, но дополнило его семенами и саженцами.

Правительство концептуально договорилось запретить въезд из Великобритании, Ирландии и Португалии

Правительство концептуально договорилось запретить въезд в Латвию из Великобритании, Ирландии и Португалии, чтобы снизить вероятность распространения новой мутации Covid-19, заявил министр транспорта Талис Линкайтс (JKP).

"Запрет будет распространяться и на прямые поездки из этих стран, и на поездки из них через другие страны", - сказал министр.

Запрет также касается поездок из Латвии в эти страны.

Правительство также концептуально согласилось ограничить или запретить любые неважные поездки за границу. Принимая во внимание, что примерно 90% иммигрантов прибывают в Латвию через сухопутную границу, достигнута договоренность об усилении пограничного контроля на сухопутной границе.

"Призываем жителей Латвии никуда не ездить. Поездки допустимы только в случае крайней необходимости, после оценки всех рисков, выбирая маршрут через самые безопасные страны",

4

- сказал Линкайтс.

Министр добавил, что конкретные нормативные акты будут утверждены на заседании правительства в четверг, 4 февраля.

Со следующей недели учащиеся 1-2-х классов вернутся в школы

Планируется, что с понедельника, 8 февраля, обучение на месте возобновят учащиеся 1-2-х классов, сообщила журналистам министр образования и науки Илга Шуплинска.

Правительство договорилось о возвращении в школы самых младших классов, так как дети этого возраста наименее подготовлены к самостоятельной учебе. Меры безопасности в школах будут предусматривать дезинфекцию, проветривание, ношение масок и соблюдение дистанции.

Принято решение о том, что экзамены в 9-х классах будут заменены на мониторинговые работы для оценки знаний учащихся. Что касается 12-х классов, правительство еще рассматривает вопрос о введении индивидуальных консультаций, чтобы помочь выпускникам подготовиться к централизованным экзаменам.

О чем говорило правительство

В ходе встречи была заслушана подготовленная Минздравом информация о текущей ситуации с эпидемиологической безопасностью, о возможностях и загруженности системы здравоохранения, тестировании, ситуации в практиках семейных врачей.

На встрече также была заслушана текущая информация о вакцинации от Covid-19, информация об анализе поведения населения и эффективности ограничений.

На совместном заседании было рассмотрено предложение Минэкономики о расширении ассортимента товаров, которые можно будет приобретать очно.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ранее заявил, что принять решения о постепенном смягчении ограничений можно будет после того, как двухнедельная совокупная заболеваемость вирусом снизится примерно до 200 случаев на 100 000 населения.

По данным на понедельник, в настоящее время в Латвии этот показатель составляет 563,2 случая.

Последние новости

НАВЕРХ
Back