Режим ЧС продлен до 6 апреля, в части магазинов снимут ограничения, пересечение границы - ограничат

Правительство концептуально договорилось запретить въезд из Великобритании, Ирландии и Португалии

Правительство концептуально договорилось запретить въезд в Латвию из Великобритании, Ирландии и Португалии, чтобы снизить вероятность распространения новой мутации Covid-19, заявил министр транспорта Талис Линкайтс (JKP).

"Запрет будет распространяться и на прямые поездки из этих стран, и на поездки из них через другие страны", - сказал министр.

Запрет также касается поездок из Латвии в эти страны.

Правительство также концептуально согласилось ограничить или запретить любые неважные поездки за границу. Принимая во внимание, что примерно 90% иммигрантов прибывают в Латвию через сухопутную границу, достигнута договоренность об усилении пограничного контроля на сухопутной границе.

"Призываем жителей Латвии никуда не ездить. Поездки допустимы только в случае крайней необходимости, после оценки всех рисков, выбирая маршрут через самые безопасные страны", 69

- сказал Линкайтс.

Министр добавил, что конкретные нормативные акты будут утверждены на заседании правительства в четверг, 4 февраля.

Со следующей недели учащиеся 1-2-х классов вернутся в школы

Планируется, что с понедельника, 8 февраля, обучение на месте возобновят учащиеся 1-2-х классов, сообщила журналистам министр образования и науки Илга Шуплинска.

Правительство договорилось о возвращении в школы самых младших классов, так как дети этого возраста наименее подготовлены к самостоятельной учебе. Меры безопасности в школах будут предусматривать дезинфекцию, проветривание, ношение масок и соблюдение дистанции.

Принято решение о том, что экзамены в 9-х классах будут заменены на мониторинговые работы для оценки знаний учащихся. Что касается 12-х классов, правительство еще рассматривает вопрос о введении индивидуальных консультаций, чтобы помочь выпускникам подготовиться к централизованным экзаменам.

О чем говорило правительство

В ходе встречи была заслушана подготовленная Минздравом информация о текущей ситуации с эпидемиологической безопасностью, о возможностях и загруженности системы здравоохранения, тестировании, ситуации в практиках семейных врачей.

На встрече также была заслушана текущая информация о вакцинации от Covid-19, информация об анализе поведения населения и эффективности ограничений.

На совместном заседании было рассмотрено предложение Минэкономики о расширении ассортимента товаров, которые можно будет приобретать очно.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ранее заявил, что принять решения о постепенном смягчении ограничений можно будет после того, как двухнедельная совокупная заболеваемость вирусом снизится примерно до 200 случаев на 100 000 населения.