Covid-19 в Латвии: 775 новых случаев за сутки, скончались 17 человек

Умершие входили в возрастные группы от 45 до 95 лет:

два человека в возрасте 45-50 лет,

два человека в возрасте 55-65 лет,

четыре человека в возрасте 65-75 лет,

шесть человек в возрасте 75-85 лет.

три человека в возрасте 85-95

В понедельник сделано 12 949 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 67 427 человек, умерли 1219 человек, что составляет 1,8% общего количества инфицированных.

По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 в Латвии заразились 10 707 человека, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 561,26 случая.

За прошедшие сутки госпитализированы 118 пациентов с Covid-19, в том числе шесть человек переведены в другие медучреждения, а общее число госпитализированных с коронавирусом уменьшилось до 1070 человек, что на 27 пациентов меньше, чем сутками ранее, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Из находящихся в стационарах больных Covid-19 у 966 человек заболевание средней тяжести, что на 22 человека меньше, чем сутками ранее, 104 пациента находятся в тяжелом состоянии, что на пять человек меньше. 8