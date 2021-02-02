Вт, 2.02.2021
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Владимир Зеленский
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Covid-19 в Латвии: 775 новых случаев за сутки, скончались 17 человек
госпитализированы 118 пациентов

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 775 новых случаев Covid-19, скончались 17 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 45 до 95 лет:

  • два человека в возрасте 45-50 лет,
  • два человека в возрасте 55-65 лет,
  • четыре человека в возрасте 65-75 лет,
  • шесть человек в возрасте 75-85 лет.
  • три человека в возрасте 85-95

В понедельник сделано 12 949 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 67 427 человек, умерли 1219 человек, что составляет 1,8% общего количества инфицированных.

По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 в Латвии заразились 10 707 человека, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 561,26 случая.

За прошедшие сутки госпитализированы 118 пациентов с Covid-19, в том числе шесть человек переведены в другие медучреждения, а общее число госпитализированных с коронавирусом уменьшилось до 1070 человек, что на 27 пациентов меньше, чем сутками ранее, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Из находящихся в стационарах больных Covid-19 у 966 человек заболевание средней тяжести, что на 22 человека меньше, чем сутками ранее, 104 пациента находятся в тяжелом состоянии, что на пять человек меньше.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 129 больных Covid-19, в том числе шесть переведены в другие медучреждения.

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