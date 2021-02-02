Латвия - в первой тройке стран, где меньше всего вакцинируются от Covid-19

В презентации со ссылкой на данные исследовательского центра "Наш мир в данных" отмечается, что в период с декабря 2019 года по январь 2021 года наибольшее количество первых прививок на 100 жителей сделано на Мальте, за которой следуют Исландия и Германия.
Латвия занимает третье место с конца по количеству прививок, хуже обстоит дело только в Нидерландах и Болгарии. Литва занимает 6-е место, Эстония - 16-е.
По данным Национальной службы здравоохранения, к 1 февраля в Латвии от Covid-19 было вакцинировано 17 113 человек, из них 7 752 прошли вакцинацию полностью, то есть получили обе вакцины.