Вт, 2.02.2021
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Кришьянис Кариньш
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Латвия - в первой тройке стран, где меньше всего вакцинируются от Covid-19

Вакцина от Covid-19 ФОТО: EPA/Scanpix

Латвия среди 30 стран входит в тройку тех государств, где вакцинация от Covid-19 проходит медленнее всего, говорится в презентации, подготовленной Министерством здравоохранения к заседанию правительства.

В презентации со ссылкой на данные исследовательского центра "Наш мир в данных" отмечается, что в период с декабря 2019 года по январь 2021 года наибольшее количество первых прививок на 100 жителей сделано на Мальте, за которой следуют Исландия и Германия.

Латвия занимает третье место с конца по количеству прививок, хуже обстоит дело только в Нидерландах и Болгарии. Литва занимает 6-е место, Эстония - 16-е.

По данным Национальной службы здравоохранения, к 1 февраля в Латвии от Covid-19 было вакцинировано 17 113 человек, из них 7 752 прошли вакцинацию полностью, то есть получили обе вакцины.

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