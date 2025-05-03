Быстрый и легкий способ поставить Трампа на место

Устроенный Дональдом Трампом хаос с пошлинами позволяет сделать ценные выводы об экономике США и самом Трампе. Если страны мира, готовя ответ на пошлины, воспользуются этими выводами, они смогут резко уменьшить возможности Трампа запугивать и принуждать их.
Первый вывод: за громкими бравадами Трампа скрывается фундаментальная слабость. Когда его пошлины стали угрозой для бизнес-интересов его друзей-миллиардеров, он отступил.
Вопрос в том, как другие страны могут воспользоваться этими двумя слабостями. Конечно, ответом не должна быть поездка в Вашингтон с жалостливыми просьбами, а это, как сообщается, уже сделали представители примерно 75 стран.