Быстрый и легкий способ поставить Трампа на место

Первый вывод: за громкими бравадами Трампа скрывается фундаментальная слабость. Когда его пошлины стали угрозой для бизнес-интересов его друзей-миллиардеров, он отступил.

Вопрос в том, как другие страны могут воспользоваться этими двумя слабостями. Конечно, ответом не должна быть поездка в Вашингтон с жалостливыми просьбами, а это, как сообщается, уже сделали представители примерно 75 стран.